Электросамолеты для коммерческих перевозок могут появиться в России к 2030 году

Коммерческие самолеты с электродвигателем могут появиться в России к 2030 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Он добавил, что сроки выхода таких самолетов на рынок зависят от уровня спроса и маркетинга. Также министр напомнил, что развитие этой сферы зависит от эксплуатации, инфраструктуры, цены изготовления и типов самолетов.

Компания Boeing провела испытания электросамолета для города

Также Мантуров рассказал о первом российском самолете на базе Як-20, который поднимется в воздух «в ближайшее время». Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что самолет покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.



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