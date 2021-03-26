Электросамолеты для коммерческих перевозок могут появиться в России к 2030 году

Коммерческие самолеты с электродвигателем могут появиться в России к 2030 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Он добавил, что сроки выхода таких самолетов на рынок зависят от уровня спроса и маркетинга. Также министр напомнил, что развитие этой сферы зависит от эксплуатации, инфраструктуры, цены изготовления и типов самолетов.