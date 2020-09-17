Эксперт признал серьезное отставание РФ после испытания в США истребителя нового поколения

Павел Фельгенгауэр предположил, что в новой машине, возможно, установлено более современное бортовое оборудование. Штаты отказались от капризного пластикового покрытия самолетов, которое было у PV-2. Есть вариант, что самолет будет дешевле в производстве и в эксплуатации.

«Россия отстает на целое поколение, потому что мы только выходим на самолеты пятого поколения, да и то с оговорками, потому что двигатель стоит четвертого поколения. Если окажется, что Китай начнет массово производить истребители пятого поколения и они будут достаточно хорошими, американцами надо будет форсировать производство шестого поколения и просить у Конгресса на это большего финансирования. А вот Россия, как я понимаю, форсироваться не собирается», - озвучил свое мнение военный эксперт.

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, который первый озвучил информацию об испытании нового американского истребителя, заявил, что результаты оказались крайне успешными. По словам Ропера, они «побили все рекорды и готовы приступить к созданию новейших самолетов».

