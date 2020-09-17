Эксперт признал серьезное отставание РФ после испытания в США истребителя нового поколения
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью НСН предположил, какие технические характеристики будут отличать новый американский бомбардировщик от моделей предыдущего поколения.
Россия отстала от США на целое поколение, прокомментировал для НСН сообщения американских СМИ об испытаниях опытного образца истребителя-бомбардировщика следующего, шестого, поколения военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
«Американцы создали прототип, это еще не летающий самолет, тем не менее, большой шаг сделан. Но до серийного производства боевого самолета может пройти лет 10», - сказал он.
По его словам, в России таких аналогов нет, у нас только летающие прототипы пятого поколения. «Американцы не раскрывают характеристики своей машины, она находится в так называемой "черной программе". Так что пока они признались, что такая машина у них есть и доведена до уровня летающего прототипа», - отметил собеседник НСН.
Павел Фельгенгауэр предположил, что в новой машине, возможно, установлено более современное бортовое оборудование. Штаты отказались от капризного пластикового покрытия самолетов, которое было у PV-2. Есть вариант, что самолет будет дешевле в производстве и в эксплуатации.
«Россия отстает на целое поколение, потому что мы только выходим на самолеты пятого поколения, да и то с оговорками, потому что двигатель стоит четвертого поколения. Если окажется, что Китай начнет массово производить истребители пятого поколения и они будут достаточно хорошими, американцами надо будет форсировать производство шестого поколения и просить у Конгресса на это большего финансирования. А вот Россия, как я понимаю, форсироваться не собирается», - озвучил свое мнение военный эксперт.
Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, который первый озвучил информацию об испытании нового американского истребителя, заявил, что результаты оказались крайне успешными. По словам Ропера, они «побили все рекорды и готовы приступить к созданию новейших самолетов».
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