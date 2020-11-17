Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, передает РИА Новости.
Crew Dragon ранее пристыковался к МКС, стартовав с мыса Канаверал, передает RT. На борту корабля находятся астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути, они пробудут на МКС около полугода.
Для Соединенных Штатов это первый рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск из-за заражения коронавирусной инфекцией был отстранен от участия в историческом запуске. Вместо него корпорацию представляла ее президент Гвинн Шотвелл.
Ранее американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз МС-17», однако последний полет, за который НАСА платило «Роскосмосу», состоялся в октябре.
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