Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, передает РИА Новости.

Crew Dragon ранее пристыковался к МКС, стартовав с мыса Канаверал, передает RT. На борту корабля находятся астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути, они пробудут на МКС около полугода.

Российский космонавт может впервые полететь на МКС на Crew Dragon уже следующим летом

Для Соединенных Штатов это первый рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск из-за заражения коронавирусной инфекцией был отстранен от участия в историческом запуске. Вместо него корпорацию представляла ее президент Гвинн Шотвелл.

Ранее американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз МС-17», однако последний полет, за который НАСА платило «Роскосмосу», состоялся в октябре.

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ФОТО: Photo by Isaac Watson/NASA
ТЕГИ:СШАМКС
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