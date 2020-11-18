Деталь российского модуля МКС улетела при выходе космонавтов в открытый космос

При выходе космонавтов из российского модуля МКС от гермоконтейнера отделился поручень, однако его отсутствие не помешает работе в открытом космосе, сообщает Роскосмос.

«Поручень не критичен для работы, программа внекорабельной деятельности продолжается штатно», — рассказали в компании.

В видеотрансляции на сайте Роскосмоса можно было заметить, что при выходе космонавта Сергея Рыжикова неопознанная деталь из модуля «Поиск».

Ранее в среду на МКС начался выход российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова в открытый космос.

Космонавтам для подготовки к прибытию нового российского модуля «Наука» предстоит проверить герметичность люка модуля «Поиск», заменить панель регулятора расхода жидкости модуля «Заря», очистить иллюминатор модуля «Звезда». Кроме того, Рыжиков и Кудь-Сверчков должны будут выполнить ряд манипуляций в рамках научных экспериментов.

Космонавтам предстоит провести 5 часов 33 минуты в открытом космосе. Этот же экипаж выйдет в космос ещё раз, работы запланированы на февраль 2021 года.





