Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов
Герой России космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде «Роскосмоса». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Летчик-космонавт РФ Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов "Роскосмоса"», — отмечается в сообщении.
При этом Матвеев продолжит деятельность в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, занимаясь подготовкой специалистов.
Денису Матвееву 41 год, его зачислили в отряд космонавтов в 2010 году. Специалист выполнил один полет к Международной космической станции в марте-сентябре 2022-го и совершил четыре выхода в открытый космос.
В феврале президент Владимир Путин присвоил Матвееву звание Героя России за мужество и героизм при осуществлении длительного полета на МКС, напоминает RT.
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