Герой России космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде «Роскосмоса». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Летчик-космонавт РФ Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов "Роскосмоса"», — отмечается в сообщении.

При этом Матвеев продолжит деятельность в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, занимаясь подготовкой специалистов.

Денису Матвееву 41 год, его зачислили в отряд космонавтов в 2010 году. Специалист выполнил один полет к Международной космической станции в марте-сентябре 2022-го и совершил четыре выхода в открытый космос.

В феврале президент Владимир Путин присвоил Матвееву звание Героя России за мужество и героизм при осуществлении длительного полета на МКС, напоминает RT.

