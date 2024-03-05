Crew Dragon с космонавтом Гребёнкиным состыковался с МКС
Космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом «Роскосмоса» Александром Гребенкиным на борту пристыковался к Международной космической станции. Прямую трансляцию вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
Операция осуществлена в автоматическом режиме. Стыковка произведена к американскому модулю МКС Harmony в 10:28 по московскому времени. Экипаж корабля миссии Crew-8 проведёт на орбите, согласно плану, около полугода.
Crew Dragon выведен в космос ракетой Falcon-9, старт был произведен 4 марта в 06:53 мск с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», NASA несколько раз было вынуждено переносить запуск из-за плохой погоды.
Российский космонавт доставлен на МКС в рамках программы о перекрестных полетах с США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru