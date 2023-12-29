Число самолётов в воздушном пространстве РФ в Новый год вырастет вдвое
Количество самолетов в воздушном пространстве Российской Федерации в ночь на Новый год увеличиться в два раза по сравнению с тем же временным отрезком 2022 года. Об этом информирует Федеральное агентство воздушного транспорта.
Всего в ночь на 31 декабря запланировано 105 рейсов. Такую цифру называет государственная корпорация организации воздушного движения. Из этого числа 42 лайнера российских авиакомпаний и 63 – других стран.
Как уточнили в Росавиации, при наличии плана полета авиаперевозчик может отменить рейс. При этом, как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», планы на нерегулярные полеты могут предоставляться менее чем за час до времени вылета в день их выполнения в текущий суточный план Главного центра единой системы ОрВД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru