Чемезов назвал дату старта производства Ил-114-300 с российским двигателем

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что серийное производство пассажирского самолёта Ил-114-300 с российским двигателем начнётся в 2023 году, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что новый самолёт способен «приземляться не только на бетонную, но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования". Чемезов отметил, что это стало одной из причин большого спроса на Ил-114-300 «особенно у региональных авиакомпаний".

«Думаю, в следующем году, в крайнем случае - в начале следующего года, все сертификационные испытания завершатся, и мы уже поставим в серию производство этих двигателей и выпускать будем самолёт», - добавил глава Ростеха.

Ранее в Росавиации заявили, что региональные пассажирские авиаперевозки будут развиваться вместе с серийным производством среднемагистральных самолётов Ил-114-300, сообщает Ura.ru. В ведомстве отметили, что в первую очередь это касается труднодоступных районов Севера, Дальнего Востока и Сибири.

