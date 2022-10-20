Борисов: на новой российской орбитальной станции не будет постоянного экипажа
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил об активной работе по эскизному проекту новой российской орбитальной станции на отраслевом форуме «Роскосмоса» «Команда будущего», сообщает «Интерфакс».
По его словам, станция будет модульной, возможно, посещаемой, без постоянного экипажа.
«Причин здесь несколько - в первую очередь техническое состояние станции, подвергать опасности космонавтов и астронавтов нельзя. Сегодня по статистике примерно два месяца в год мы тратим на поиск и устранение неисправностей, то есть время на проведение научных экспериментов постоянно сжимается, эффективность падает», - отметил глава госкорпорации.
Он также подчеркнул, что Россия продолжит осваивать и дальний космос в партнерстве с теми странами, которые готовы к сотрудничеству.
Ранее Юрий Борисов рассказал, что в «Роскосмосе» принято решение форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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