Борисов: на новой российской орбитальной станции не будет постоянного экипажа

«Причин здесь несколько - в первую очередь техническое состояние станции, подвергать опасности космонавтов и астронавтов нельзя. Сегодня по статистике примерно два месяца в год мы тратим на поиск и устранение неисправностей, то есть время на проведение научных экспериментов постоянно сжимается, эффективность падает», - отметил глава госкорпорации.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит осваивать и дальний космос в партнерстве с теми странами, которые готовы к сотрудничеству.

Ранее Юрий Борисов рассказал, что в «Роскосмосе» принято решение форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

