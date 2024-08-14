Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтикой
Министерство обороны России сообщило о полёте пары Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря. Экипажи двух дальних бомбардировщиков Воздушно-космических сил РФ совершили плановый вылет.
Истребительное сопровождение обеспечили Су-30СМ и Су-27. В общей сложности полёт продолжался пять часов, уточнили в военном ведомстве. На некоторых отрезках маршрута бомбардировщики сопровождали истребители других стран.
Как подчеркнули в Минобороны, полёт выполнен в строгом соответствии международным правилам использования воздушного пространства. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», экипажи дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты над нейтральными водами различных акваторий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru