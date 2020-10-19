Более 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие три дня
Более 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие три дня, передает РИА Новости.
Большое количество астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи Земли. Так, шесть астероидов размерами от полутора до 46 метров пройдут вблизи Земли в понедельник, 19 октября на расстоянии от 150 тысяч километров (половина расстояния до Луны) до 6 миллионов километров.
Во вторник их число увеличится до 10, это будут астероид с диаметрами от 7 до 73 метров, они также пройдут на значительном расстоянии от нашей планеты. В среду мимо планеты пролетят снова шесть небольших астероидов с диаметрами от четырех до 35 метров, при этом они пройдут близко к Земле, на расстоянии около 46 тысяч километров, что сопоставимо с орбитами геостационарных спутников.
При это в Институте астрономии РАН заявили агентству, что это совершенно нормально и число обнаруженных астероидов зависит от мощности оборудования для их обнаружения и степени их близости к Земле, примерно до 20 сближений нашей планеты с космическим телами фиксируется ежедневно.
Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон написал в своём Instagram, что Земля может столкнуться с астероидом 3 ноября, то есть накануне президентских выборов в США.
Учёный отметил, что космический астероид 2018VP1 по размерам сопоставим с холодильником, а его скорость составляет более 25 000 миль в час. При этом он недостаточно большой, чтобы причинить вред.
Астероид 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года. Небесное тело относится к группе «Аполлонов», то есть пересекающих земную орбиту. По данным NASA, вероятность вхождения астероида в атмосферу Земли составляет 0,41%. В соцсетях уже высмеяли эту новость и назвали ее российским вмешательством в американские выборы. передает Ura.ru.
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