Boeing остался без единого заказа на авиасалоне в Ле-Бурже

Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что руководство Boeing и не рассчитывало на крупные контракты после двух недавних катастроф с участием своих лайнеров. Однако нулевого результата никто не ожидал. Глава Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания собирается убедить потенциальных покупателей в безопасности самолетов Boeing, а также в успешной работе над разрешением полетов лайнеров 737 MAX.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН раскритиковал новую версию крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН назвал систему управления слабым местом Boeing 737.

