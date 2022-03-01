Бочкарёв: Начался монтаж инженерных систем Национального космического центра
Строители приступили к монтажу инженерных систем в ходе возведения Национального космического центра. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он уточнил, что сейчас работы ведутся в нижних этажах комплекса.
«Обустраиваются системы вентиляции, водопровода, наружных сетей. В частности, уже уложено около 3500 погонных метров трубопроводов и около 3400 погонных метров воздуховодов», – рассказал Бочкарёв.
Общая готовность земляных и монолитных работ на объекте составляет 75%, а монтаж металлоконструкций завершен более чем на две трети. Первые семь корпусов закончены в монолите, сейчас там делают кирпичную кладку внутренних перегородок и монтируют крышу. На строительстве высотной части НКЦ выполнены монолитные конструкции девятого этажа, осуществляется устройство каркаса колонн и стен 10 этажа 288-метровой башни.
В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что готовность основных конструкций будущего здания конгресс-центра составляет уже более трёх четвертей. Закончена заливка колонн, строятся перекрытия на уровне верхнего этажа.
«Одновременно сооружается фундаментная плита и колонны каркаса будущей парковки НКЦ, устанавливаются буросекущие сваи для создание подземного резервуара ливневых вод», - рассказал Кравцов.
Национальный космический центр создается совместно правительством Москвы и госкорпорацией «Роскосмос» по поручению президента РФ Владимира Путина. Объект станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире. На одной площадке предполагается объединить ведущие организации ракетно-космической отрасли. Архитектурной доминантой станет 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем.
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