Бочкарёв: Готовность монолитных конструкций комплекса зданий НКЦ превысила 90%

Основные монолитные конструкции комплекса зданий Национального космического центра готовы более чем на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он отметил, что работы на объекте не прекращались все новогодние праздники.

По словам Бочкарёва, 288-метровый Национальный космический центр госкорпорации «Роскосмос» – один из ключевых проектов не только для российской столицы, но и для страны в целом. Сейчас в высотной части здания работы идут в районе 38 этажа, проводится подготовка к устройству 39.

Одновременно в низкоэтажной части комплекса монолитные работы выполнены на 100%, сейчас завершаются кровельные работы, идёт обустройство внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей и лифтов.

Проект реализует группа компаний «Мосинжпроект». На сегодня на объектах Национального космического центра, уложено около 170 тысяч кубометров бетона, уточнил Константин Маслаков - генеральный директор компании «МИПСТРОЙ 1» - ведущего строительного подразделения подрядчика.

Башня НКЦ, в частности, будет обеспечена современным оборудованием. Среди него - 13 скоростных лифтов с повышенной грузоподъёмностью. Десять из них будут в двухкабинном варианте.

Национальный космический центр должен будет объединить на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли, штаб-квартиру «Роскосмоса», информационный центр, отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро. Площадь комплекса составит более 250 тысяч квадратных метров.

