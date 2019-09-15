Авиаконструктор предложил Чемезову отказаться от ребрендинга SukhoiSuperjet 100

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью РБК, что не исключает переименования самолета Superjet 100.

Чемезов не уточнил, как именно будет называться SukhoiSuperjet 100, но уточнил, что новое имя лайнера может быть русским.

Также в своем интервью Чемезов обозначил перспективы работы «Ростеха» для развития российского самолетостроения – уйти «от сильной зависимости от иностранных комплектующих». По словам Чемезова, убытки от производства каждого самолета гражданской авиации в России компенсируются за счет военного бюджета.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН заявил, что переименование SukhoiSuperjet 100 означает создание нового самолета и предложил взять за основу две машины ОКБ Туполева.

«Переименовать Superjet 100 – значит практически сделать новый самолет. У нас для этого есть великолепный самолет Ту-334 на 102 места с отечественными комплектующими. Второй самолет – Ту-234 на 70 мест. Он не потерял своей актуальности и был представлен на МАКСе Татарской республикой. Аэродинамика Ту-334 не устарела, в процессе доработки ее можно усовершенствовать. Это лучше, чем выпускать новый Superjet 100. Если запускать Superjet 100 с отечественными комплектующими, надо полностью перестраивать нашу промышленность. А у нас уже есть отлаженные производства для самолетов Ту-334 и Ту-234, большинство комплектующих на которые серийно выпускаются предприятиями нашей авиационной промышленности», - заявил эксперт.