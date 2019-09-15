Авиаконструктор предложил Чемезову отказаться от ребрендинга SukhoiSuperjet 100
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН рассказал, какой самолет поможет возродить российское авиастроение.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью РБК, что не исключает переименования самолета Superjet 100.
Чемезов не уточнил, как именно будет называться SukhoiSuperjet 100, но уточнил, что новое имя лайнера может быть русским.
Также в своем интервью Чемезов обозначил перспективы работы «Ростеха» для развития российского самолетостроения – уйти «от сильной зависимости от иностранных комплектующих». По словам Чемезова, убытки от производства каждого самолета гражданской авиации в России компенсируются за счет военного бюджета.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН заявил, что переименование SukhoiSuperjet 100 означает создание нового самолета и предложил взять за основу две машины ОКБ Туполева.
«Переименовать Superjet 100 – значит практически сделать новый самолет. У нас для этого есть великолепный самолет Ту-334 на 102 места с отечественными комплектующими. Второй самолет – Ту-234 на 70 мест. Он не потерял своей актуальности и был представлен на МАКСе Татарской республикой. Аэродинамика Ту-334 не устарела, в процессе доработки ее можно усовершенствовать. Это лучше, чем выпускать новый Superjet 100. Если запускать Superjet 100 с отечественными комплектующими, надо полностью перестраивать нашу промышленность. А у нас уже есть отлаженные производства для самолетов Ту-334 и Ту-234, большинство комплектующих на которые серийно выпускаются предприятиями нашей авиационной промышленности», - заявил эксперт.
Алексей Игнатов напомнил, что работая в Росавикосмосе, всегда защищал авиационной промышленности РФ от засилья иностранных производителей. Он назвал механизмы, которые помогут росавиапрому «подняться на крыло».
«Нужно вместо финансового запускать кооперационный лизинг – тот, при котором самолеты будут обслуживаться производителем авиационной техники. Тогда наша авиационная промышленность заработает нормально. При финансовом лизинге образуются оборотные средства, которые могут вкладываться в развитие авиационной промышленности. Вот что я хотел бы предложить рассмотреть Сергею Чемезову и «Ростеху» и готов в этом помочь», - заявил Заслуженный конструктор России.
Ранее Рубен Есаян в беседе с НСН пояснил, как научные разработки 70-х годов ХХ века помогут решить проблемы современного российского авиастроения.
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