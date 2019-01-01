Авиакомпания UTair заявила о риске прекращения работы из-за крупных долгов
Авиакомпания UTair заявила о риске приостановки или прекращения работы из-за долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности UTair. Аудиторскую проверку проводила компания Ernst and Young.
Специалисты пришли к выводу, что один из крупнейших перевозчиков страны и дочерние компании в прошлом году понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиардов рублей.
Как пишет RT, на 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей. При этом чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.
К тому же предприятие допустило просрочку выплат процентов по кредитам и имеет значительную задолженность.
По объему пассажиропотока и пассажирооборота UTair занимает пятое место в России. При этом в 2015 года компания уже оказывалась на грани банкротства, напоминает Ura.ru.
У Utair есть два кредита на 12 и 7 лет на сумму, превышающую 74 миллиарда рублей. Авиаперевозчик просит банки списать задолженность, но один из главных кредиторов - Сбербанк – отказала. По словам Германа Грефа, финансово-кредитная организация не готова к такому решению.
Ранее в эфире НСН авиаэксперты признали, что в отрасли наступил кризис. По их мнению, это тот случай, когда сыплется всё, везде и сразу.
Статистика говорит, что у нас в последнее время увеличилось количество предпосылок к авиапроисшествиям.
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