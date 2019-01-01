Авиакомпания UTair заявила о риске прекращения работы из-за крупных долгов

Авиакомпания UTair заявила о риске приостановки или прекращения работы из-за долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности UTair. Аудиторскую проверку проводила компания Ernst and Young.

Специалисты пришли к выводу, что один из крупнейших перевозчиков страны и дочерние компании в прошлом году понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиардов рублей.

Как пишет RT, на 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей. При этом чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.

К тому же предприятие допустило просрочку выплат процентов по кредитам и имеет значительную задолженность.