Авиакомпания опровергла информацию Киркорова о жесткой посадке самолета в Домодедово

Информация о жесткой посадке в аэропорту Домодедово самолета, следовавшего рейсом из болгарской Варны в Москву, не соответствует действительности, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.



«Самолет действительно уходил на второй круг из-за ветра по решению командира воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме. Самолет уже вылетел следующим рейсом согласно расписанию», - подчеркнули в пресс-службе.



В пресс-службе аэропорта Домодедово подтвердили, что информация о жесткой посадке самолета является недостоверной.



Ранее СМИ сообщили о том, что самолет авиакомпании S7, на борту которого находился народный артист России Филипп Киркоров со своими детьми, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. По информации ряда изданий, самолет сначала совершил жесткую посадку, ударившись шасси о ВПП, а затем ушел на второй круг. «Дети испугались, конечно. Было не очень все это приятно, безусловно. Все хорошо, что хорошо кончается. Слава Богу, летчики молодцы. Все живы и здоровы. Испугались, конечно, все. Но так вот завершились наши гастроли в Болгарии», - сказал СМИ Киркоров.

S7 Airlines (юридическое наименование — АО «Авиакомпания «Сибирь») — российская авиакомпания, выполняющая внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Имеет хабы в новосибирском аэропорту Толмачёво и московском аэропорту Домодедово.