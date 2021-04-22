«Аварийная» посадка Ил-78 в Жуковском оказалась лётными испытаниями

Самолёт-заправщик Ил-78М-2, который, как сообщалось, готовился совершить аварийную посадку, штатно сел в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает Объединённая авиастроительная корпорация.

Там уточнили, что собственно нештатной ситуации на борту не было - различные режимы взлёта и посадки, в том числе аварийные, опробовались в рамках лётных испытаний. Все запланированные полётным заданием ситуации отработаны, подчеркнули в ОАК.

Ранее появилась информация, что самолёт-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском в связи с отказом передней стойки шасси, отмечает RT.

Ил-78 — самолёт-заправщик, созданный в СССР. Ил-78М-2 – проект его модернизации по аналогии с грузовым Ил-76МД-М. На сегодня это единственный специализированный тип самолётов-топливозаправщиков, стоящих на вооружении ВВС России.

