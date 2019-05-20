Атаку террористов отразили российские ПВО в Хмеймиме

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером, 19 мая. Шесть реактивных снарядов было запущено с окраины Кафер-Нобль провинции Идлиб, отмечает «Свободная пресса». Обстрел был совершен террористами «Джебхат ан-Нусры», организацией, которая запрещена в России. В пресс-службе Минобороны уточнили, что разрушений и пострадавших нет. Террористы, а также реактивная система залпового огня были уничтожены, пишет RT. Помимо этого, боевики направили к Хмеймиму два беспилотных летательных аппарата. Они также были ликвидированы.

Проблема вербовки граждан в террористические организации не является локальной и свойственной именно этому региону, заявил в эфире НСН президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. По его словам, в основе выбора потенциальных членов организации лежат различные характеристики личности, а не только принадлежность к определённой религии.

