Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Корабль Илона Маска доставил на МКС астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Херли.

Американский Crew Dragon впервые в истории доставил экипаж на МКС.

Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Стоимость отправки одного человека составляет 90 миллионов долларов. Контракт завершается в октябре 2020 года.

