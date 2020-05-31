Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция события велась на YouTube.

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Корабль Илона Маска доставил на МКС астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Херли.

Американский Crew Dragon впервые в истории доставил экипаж на МКС.

Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Стоимость отправки одного человека составляет 90 миллионов долларов. Контракт завершается в октябре 2020 года.

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ФОТО: Photo by Isaac Watson/NASA
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