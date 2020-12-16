Аппарат «Чанъэ-5» успешно приземлился в Китае
16 декабря 202021:35
Капсула беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» успешно приземлилась на севере Китая. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».
Отмечается, что модуль приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия около полуночи по местному времени. Капсула «Чанъэ-5» доставила на Землю образцы лунного грунта.
Посадочный модуль зонда «Чанъэ-5» 1 декабря успешно сел на Луну для взятия проб грунта. Возвращение на Землю было намечено на середину декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru