Аппарат «Чанъэ-5» успешно приземлился в Китае

Капсула беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» успешно приземлилась на севере Китая. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Отмечается, что модуль приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия около полуночи по местному времени. Капсула «Чанъэ-5» доставила на Землю образцы лунного грунта.

Посадочный модуль зонда «Чанъэ-5» 1 декабря успешно сел на Луну для взятия проб грунта. Возвращение на Землю было намечено на середину декабря.

