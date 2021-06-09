Андрееву-Янскую назначили заместителем гендиректора «Роскосмоса»

Андреева-Янская работает в "Роскосмосе" с 2017 года. Агентство со ссылкой на источник отмечает, что должность осталась вакантной после того, как компанию покинул 54-летний Юрий Росляк.

Отмечается, что в обязанности замдиректора входит контроль за строительством космодрома Восточного и Национального космического центра.

