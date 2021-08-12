Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС
Американский автоматический грузовой корабль снабжения Cygnus пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в NASA.
«От имени экипажа Меган Макартур приветствует космический корабль Cygnus... на МКС», — говорится в сообщении космического агентства в Twitter.
Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus стартовала с американского космодрома на острове Уоллопс во вторник в 18:01 по времени Восточного побережья США (01:01 среды мск), напоминает RT.
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