Американская ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 в среду 30 июня успешно вывела на орбиту 88 спутников, из них четыре аппарата Минобороны США. Об этом компания-разработчик ракеты SpaceX сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter.
Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1! pic.twitter.com/26M9Ptomg7— SpaceX (@SpaceX) June 30, 2021
Запуск произошел в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Спустя час после запуска спутники начали выходить на орбиту. Через несколько минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на том же космодроме, откуда произошел запуск.
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