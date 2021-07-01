Американская ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников

Запуск произошел в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спустя час после запуска спутники начали выходить на орбиту. Через несколько минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на том же космодроме, откуда произошел запуск.

