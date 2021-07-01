Американская ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 в среду 30 июня успешно вывела на орбиту 88 спутников, из них четыре аппарата Минобороны США. Об этом компания-разработчик ракеты SpaceX сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter.

Запуск произошел в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спустя час после запуска спутники начали выходить на орбиту. Через несколько минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на том же космодроме, откуда произошел запуск.

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ФОТО: NASA, Билл Ингаллс
ТЕГИ:СШАСпутникиРакетаSpacex
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