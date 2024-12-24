American Airlines приостановила все полеты из-за технической проблемы

American Airlines Group Inc. вынужденно приостановила все внутренние полёты из-за возникших технических проблем. Об этом объявило Федеральное управление гражданской авиации США.

Авиакомпания не раскрыла существа проблемы, сказавшейся на возможности осуществлять полеты в один из самых загруженных дней в году. В American Airlines щзаявили, что работают нал решением вопроса, однако сколько это займёт времени не уточняется.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне приостановки полетов акции авиаперевозчика дешевеют на 2,6% на предварительных биржевых торгах. При этом с начала2024 года они прибавили в цене около 26%.

