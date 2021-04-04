AirBaltic возобновляет авиарейсы между Ригой и Петербургом
Самолеты авиакомпании airBaltic снова начнут совершать полеты между Санкт-Петербургом и Ригой. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).
«Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига – Санкт-Петербург – Рига», - сказано в официальном сообщении.
В апреле запланировано четыре рейса в неделю – каждые понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Пассажиров будут перевозить на комфортабельных самолетах Airbus A220-300.
Аэропорт Риги является удобной стыковочной воздушной гаванью для перелетов в Вильнюс, Таллин, Минск, Гамбург, Лиссабон, Рейкьявик, Цюрих и Тбилиси.
Полеты в Ригу до 6 апреля включительно разрешены только в экстренных случаях из-за пандемии коронавируса.
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