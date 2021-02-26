«Аэрофлот» предложил ввести в России новый тариф
В «Аэрофлоте» предложили ввести в РФ тариф, по которому перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, условия перелета, не учитывая мнение пассажира, передает Ura.ru.
Авиаперевозчик сможет изменять также тип рейса с прямого на стыковочный и класс обслуживания в салоне. При этом если компания предупредит пассажира не менее чем за две недели, компенсацию пассажир не получит. Сама же она может составить до 30 тысяч рублей.
Письмо с таким предложением авиакомпания направила в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
По расчетам компании, введение такого тарифа позволит снизить среднюю стоимость перелета на 2%.
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