«Аэрофлот» предложил ввести в России новый тариф

В «Аэрофлоте» предложили ввести в РФ тариф, по которому перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, условия перелета, не учитывая мнение пассажира, передает Ura.ru.



Авиаперевозчик сможет изменять также тип рейса с прямого на стыковочный и класс обслуживания в салоне. При этом если компания предупредит пассажира не менее чем за две недели, компенсацию пассажир не получит. Сама же она может составить до 30 тысяч рублей.

Письмо с таким предложением авиакомпания направила в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

По расчетам компании, введение такого тарифа позволит снизить среднюю стоимость перелета на 2%.

