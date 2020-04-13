Журова о цифровых пропусках, поддержке экономики и волонтерах
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня в Москве и области начали оформлять цифровые пропуска. Заработают они с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на общественном транспорте и на собственной машине. Для пеших выходов на улицу действуют прежние ограничения в виде прогулок с собакой или похода в ближайший магазин, аптеку.
Светлана Журова: «Это обеспокоило многих жителей. Но я хотела бы сказать, что это важно и пропуска надо будет оформлять обязательно. Помните, что депутаты Государственной думы ранее приняли достаточно жесткие меры наказания вплоть до уголовной ответственности для тех, кто нарушает режим карантина. В Санкт-Петербурге буквально сегодня сбежал такой больной из больницы, и мы понимаем, сколько людей по ходу он может заразить. К сожалению, видимо теперь придется докторам делать еще акцент на том, что ряд заразившихся коронавирусом могут быть с психическими отклонениями, к ним должен быть особый подход, потому что таким образом они заразят большое количество людей, если они вышли, и это может произойти специально. Поэтому будьте аккуратны и бдительны, здесь нельзя ни в коем случае расслабляться», – напоминает слушателям НСН Светлана Журова.
Правительство представит Путину дополнительные меры поддержки экономики
Правительство на этой неделе планирует представить президенту России Владимиру Путину дополнительные меры поддержки экономики.
Светлана Журова: «Это действительно сейчас нужно многим бизнесменам, малому, среднему бизнесу. В конце этой недели надо успокоить людей и представить такие меры. Я уверена, что правительство с этим обязательно должно справиться», – говорит она в эфире НСН.
Более 60 процентов россиян готовы помочь людям на карантине
Более 60 процентов россиян готовы помочь людям на карантине и самоизоляции. Чаще всего они согласны помочь с доставкой лекарств и еды, а также в решении бытовых проблем. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Светлана Журова: «Я рада, что многие откликнулись, что наши волонтеры и волонтерские центры сейчас работают во всех регионах. Например, и в моей Ленинградской области я знаю, что развозят продукты, оказывают необходимую помощь пожилым людям, тем, кто находится к трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, матерям-одиночкам, то есть все эти случаи отдельно и адресно отслеживаются. Можно позвонить на горячую линию, в каждом субъекте, в каждом районе она своя. И я рада, что волонтеры и просто обычные люди готовы помочь. Мы можем быть солидарны и трепетно относиться друг к другу. Я думаю, что мы справимся со всеми трудностями, которые сейчас появились в мире и в России. Это период проявления наших самых лучших человеческих качеств», – комментирует для НСН Светлана Журова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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