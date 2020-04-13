Журова о цифровых пропусках, поддержке экономики и волонтерах

Светлана Журова: «Это обеспокоило многих жителей. Но я хотела бы сказать, что это важно и пропуска надо будет оформлять обязательно. Помните, что депутаты Государственной думы ранее приняли достаточно жесткие меры наказания вплоть до уголовной ответственности для тех, кто нарушает режим карантина. В Санкт-Петербурге буквально сегодня сбежал такой больной из больницы, и мы понимаем, сколько людей по ходу он может заразить. К сожалению, видимо теперь придется докторам делать еще акцент на том, что ряд заразившихся коронавирусом могут быть с психическими отклонениями, к ним должен быть особый подход, потому что таким образом они заразят большое количество людей, если они вышли, и это может произойти специально. Поэтому будьте аккуратны и бдительны, здесь нельзя ни в коем случае расслабляться», – напоминает слушателям НСН Светлана Журова.

