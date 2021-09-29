Виктор Гусев сравнил «Оскар» с Олимпийскими играми

Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью

Отмечается, что зачастую недобросовестные водители при использовании транспортного средства в ночное время используют неисправные системы выпуска отработанных газов двигателя, а также включают громкую музыку.

Виктор Гусев: «Разве только водители создают шум ночью? А шум от этих бесконечных фейерверков? Из-за него собаки сбегают и теряются. Я бы здесь начал не с водителей», - сказал собеседник НСН.

2

В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19

В Кремле видят рост цифр по заболеваемости COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эта ситуация требует внимания. Он также отметил, что некоторые регионы уже "энергично принимают меры".

Виктор Гусев: «Я всех призываю внимательно относиться к этой болезни. Мыть руки, носить маски, вот только сначала сделать прививку, а потом мыть руки и носить маски», - отметил спортивный комментатор. 

3

Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар».

Режиссер Никита Михалков заявил, что премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизированной. Он считает, что российским фильмам бессмысленно в ней участвовать.

Виктор Гусев: «Для меня участие в «Оскаре» это не только борьба за приз, который, возможно, кто-то и не получит по политическим или другим соображениям. Для меня это участие, как в Олимпиаде, поэтому я бы от участия российских фильмов в премии «Оскар» отказываться не стал. Это просто для меня интересная вещь», - заметил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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