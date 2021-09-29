Виктор Гусев сравнил «Оскар» с Олимпийскими играми
Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью
Отмечается, что зачастую недобросовестные водители при использовании транспортного средства в ночное время используют неисправные системы выпуска отработанных газов двигателя, а также включают громкую музыку.
Виктор Гусев: «Разве только водители создают шум ночью? А шум от этих бесконечных фейерверков? Из-за него собаки сбегают и теряются. Я бы здесь начал не с водителей», - сказал собеседник НСН.
В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19
В Кремле видят рост цифр по заболеваемости COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эта ситуация требует внимания. Он также отметил, что некоторые регионы уже "энергично принимают меры".
Виктор Гусев: «Я всех призываю внимательно относиться к этой болезни. Мыть руки, носить маски, вот только сначала сделать прививку, а потом мыть руки и носить маски», - отметил спортивный комментатор.
Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар».
Режиссер Никита Михалков заявил, что премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизированной. Он считает, что российским фильмам бессмысленно в ней участвовать.
Виктор Гусев: «Для меня участие в «Оскаре» это не только борьба за приз, который, возможно, кто-то и не получит по политическим или другим соображениям. Для меня это участие, как в Олимпиаде, поэтому я бы от участия российских фильмов в премии «Оскар» отказываться не стал. Это просто для меня интересная вещь», - заметил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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