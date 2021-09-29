Виктор Гусев сравнил «Оскар» с Олимпийскими играми

Виктор Гусев: «Для меня участие в «Оскаре» это не только борьба за приз, который, возможно, кто-то и не получит по политическим или другим соображениям. Для меня это участие, как в Олимпиаде, поэтому я бы от участия российских фильмов в премии «Оскар» отказываться не стал. Это просто для меня интересная вещь», - заметил он.

