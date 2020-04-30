Сурганова поздравила с Днем Победы всех участников блокады Ленинграда
Светлана Сурганова, Николай Валуев, Андрей Бильжо поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» рассказала о своих родителях, которые всю блокаду были в Ленинграде.
Светлана Сурганова: «В рамках проекта «Память Победы», я хотела бы рассказать о моих замечательных родителях – Сургановой Зои Михайловны и Сургановой Лии Давыдовны, о бабушке и маме. Они всю блокаду, все девятьсот дней, были в Ленинграде. Маме было лет шесть, ее старшему брату Леониду девять лет, он гасил зажигалки, спасал город от пожаров, был потом награжден медалью «За оборону Ленинграда». А Зоя Михайловна все 900 дней проработала врачом фтизиатром в железнодорожной поликлинике, спасала туберкулезных больных. Я хочу поздравить всех, кто был свидетелем этих страшных событий, этих тяжелейших дней для страны. Я хочу поздравить всех, кому важна память об этих днях с великой датой – с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне», – делится в беседе с НСН Светлана Сурганова.
Депутат Госдумы пообещал передавать память о героях войны детям и внукам.
Николай Валуев : «Я по рождению граждан Советского Союза, страны, которая победила фашистскую гадину, которая потеряла более 27 миллионов человек, а уж сколько стали просто жертвами этой войны, эта война не оставила безучастным никого. И в честь 75-летия Великой Победы над фашизмом, в рамках проекта «Память Победы», я бы хотел вас искренне поздравить с этим днем. Напомнить о том, что память об этой войне, о беспримерном подвиге наших дедов, отцов, матерей, бабушек будет жить веками в наших сердцах, уверить вас в том, что мы будем передавать эту память детям и внукам, что эта память никогда не выветрится. 27 миллионов человек положили свои жизни на алтарь победы, сделали все, чтобы мы сегодня с вами имели чистое, мирное небо над головой», – поздравляет слушателей НСН Николай Валуев.
Художник рассказал о своем отце-танкисте.
Андрей Бильжо: «Я хотел бы поздравить вас с Великой Победой в страшной войне. И в рамках проекта «Память Победы» рассказать о своем отце. Мой папа был настоящим танкистом, и на танке Т-34 он прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве. Он никогда мне не рассказывал страшных историй, а рассказывал что-то забавное. Вообще для него война была грязной работой, как говорил папа, и почему-то образ грязи, смешанной с кровью, остался у меня в памяти навсегда. Добра вам! И пускай эта Победа останется в наших сердцах, и пускай мы будем ее нести с собой по жизни и не будем подводить своими поступками тех, кто эту войну выиграл», – желает в интервью НСН Андрей Бильжо.
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