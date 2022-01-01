«Супермен уже не тот»: Борзов о новых комиксах DC

Найк Борзов: «На мой взгляд, причина здесь одна. Условно в 2020 году он взял денег на Олимпиаду, потом в 2021 сделал тоже самое. И соответственно сейчас в 2022 году, если бы он дожил до этого, ему пришлось бы отвечать за потраченные деньги за те два года», - предположил музыкант.

