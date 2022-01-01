«Супермен уже не тот»: Борзов о новых комиксах DC
Музыкант Найк Борзов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
93-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе
Лучшим кинофильмом года был признан фильм «Земля кочевников», а лучшим режиссёром стала снявшая его Хлоя Чжао. Церемонию провели очно, но с рядом ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Найк Борзов: «Азиаты молодцы, отличные фильмы и сериалы снимают в последнее время. Я очень люблю смотреть фильмы ужасов азиатские, например, все части «Звонка» или фильм «Проклятья». Это новый взгляд на традиционное кино», - отметил артист.
Один из членов Олимпийского комитета в Японии добровольно ушёл из жизни
Один из членов Олимпийского комитета в Японии, где вскоре должны состояться перенесённые с 2020 года Олимпийские игры, Ясуши Мория, добровольно ушёл из жизни. Причины этого решения со стороны высокопоставленного японского чиновника пока не выяснены.
Найк Борзов: «На мой взгляд, причина здесь одна. Условно в 2020 году он взял денег на Олимпиаду, потом в 2021 сделал тоже самое. И соответственно сейчас в 2022 году, если бы он дожил до этого, ему пришлось бы отвечать за потраченные деньги за те два года», - предположил музыкант.
Произошёл разлив нефтепродуктов в Чёрном море под Новороссийском
Изначально сообщалось, что площадь разлива составила около 200 м², однако Институт космических исследований РАН оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 км.
Найк Борзов: «Это ужасное событие для экологии, для животных, для флоры и фауны. Мне кажется, таким образом нефтяная компания просто выплатила своим сотрудникам зарплату. Можно плавать, собирать в ведерко нефть и потом ее продавать. Она же стоит много денег. Вот эта такая забота компании о своих сотрудниках по-русски», - пошутил собеседник НСН.
DC Comics объявили о сроках выхода новой арки комиксов про Супермена
Создатели рассказали о том, что новый Супермен будет сделан бисексуалом, а в комиксах будут изображены его поцелуи со своим другом Джеем Накимурой.
Найк Борзов: «Всё! Закончилась эпоха нормального кино, нормальных и героев и супергероев. Джеймса Бонда убили, Супермен теперь вот бисексуал. Супермен уже не тот», - заключил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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