«Супермен уже не тот»: Борзов о новых комиксах DC

Музыкант Найк Борзов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.

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93-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе

Лучшим кинофильмом года был признан фильм «Земля кочевников», а лучшим режиссёром стала снявшая его Хлоя Чжао. Церемонию провели очно, но с рядом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 

Найк Борзов: «Азиаты молодцы, отличные фильмы и сериалы снимают в последнее время. Я очень люблю смотреть фильмы ужасов азиатские, например, все части «Звонка» или фильм «Проклятья». Это новый взгляд на традиционное кино», - отметил артист.

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Один из членов Олимпийского комитета в Японии добровольно ушёл из жизни

Один из членов Олимпийского комитета в Японии, где вскоре должны состояться перенесённые с 2020 года Олимпийские игры, Ясуши Мория, добровольно ушёл из жизни. Причины этого решения со стороны высокопоставленного японского чиновника пока не выяснены.

Найк Борзов: «На мой взгляд, причина здесь одна. Условно в 2020 году он взял денег на Олимпиаду, потом в 2021 сделал тоже самое. И соответственно сейчас в 2022 году, если бы он дожил до этого, ему пришлось бы отвечать за потраченные деньги за те два года», - предположил музыкант.

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Произошёл разлив нефтепродуктов в Чёрном море под Новороссийском

Изначально сообщалось, что площадь разлива составила около 200 м², однако Институт космических исследований РАН оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 км.

Найк Борзов: «Это ужасное событие для экологии, для животных, для флоры и фауны. Мне кажется, таким образом нефтяная компания просто выплатила своим сотрудникам зарплату. Можно плавать, собирать в ведерко нефть и потом ее продавать. Она же стоит много денег. Вот эта такая забота компании о своих сотрудниках по-русски», - пошутил собеседник НСН.

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DC Comics объявили о сроках выхода новой арки комиксов про Супермена

Создатели рассказали о том, что новый Супермен будет сделан бисексуалом, а в комиксах будут изображены его поцелуи со своим другом Джеем Накимурой.

Найк Борзов: «Всё! Закончилась эпоха нормального кино, нормальных и героев и супергероев. Джеймса Бонда убили, Супермен теперь вот бисексуал. Супермен уже не тот», - заключил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Пресс-служба Найка Борзова
ТЕГИ:Авторские НовостиОлимпийские Игры
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