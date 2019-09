Шнейдеров: «Богемская рапсодия» - это урок по сексуальной ориентации

2

Песню «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника. Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ по введению культурных нормативов начался в восьми регионах России с 1 сентября. Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям «Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература», «Архитектура», «Кинематограф», «Театр».