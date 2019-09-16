Шнейдеров: «Богемская рапсодия» - это урок по сексуальной ориентации
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне раскритиковали женщин-политиков за эмоциональность
Россияне раскритиковали женщин-политиков за эмоциональность. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ. Наиболее распространенными негативными качествами женщин в политике россияне назвали мягкость характера и эмоциональность. При этом, исследование выявило, что 78 процентов россиян положительно относятся к присутствию женщин в этой сфере.
Давид Шнейдеров: «Нет на вас Маргарет Тэтчер, дорогие россияне, нет на вас Ангелы Меркель! Вот уж что-что, а понятие "мягкость характера" к этим железным леди абсолютно не применимо», - констатировал Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Песни The Beatles, Queen и Nirvana включили в культурный норматив школьников
Песню «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника. Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ по введению культурных нормативов начался в восьми регионах России с 1 сентября. Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям «Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература», «Архитектура», «Кинематограф», «Театр».
Давид Шнейдеров: «Ну да, группа Nirvana - вперед, «Богемская рапсодия» - это тоже, в общем, достаточный урок по сексуальной ориентации. С Андреем Тарковским (если не брать в расчет "Иваново детство") дело обстоит несколько сложней. Конечно, фильмы Андрея Тарковского нужны, но начинать знакомство со сферой кино, по-моему, нужно, все-таки, с Ролана Быкова и других замечательных российских режиссеров»,- рассказал он НСН.
Шумахер выписан из парижской больницы
Cемикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был выписан из парижской больницы. Шумахеру делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Они должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг.
Давид Шнейдеров: «Да, давайте пожелаем здоровья великому парню, бесстрашному пилоту «Формулы 1» Михаэлю Шумахеру, который так глупо получил тяжелейшую травму, и будем верить в хорошее будущее», - предложил он в эфире НСН.
Выявлены песни, которые делают поведение водителей на дороге более опасным
Исследователи Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу выявили песни, которые делают поведение водителей на трассе более опасным для себя и окружающих. Ими оказались в основном композиции рок-групп. Ученым удалось выяснить, что любители тяжелой и громкой музыки действительно предпочитают более агрессивный стиль вождения — ездят в среднем на 8 километров в час быстрее и вдвое чаще перестраиваются.
Давид Шнейдеров: «Скажу за себя: насчет перестраиваться – не знаю. Я, все-таки, стараюсь ездить аккуратно. А вот насчет штрафов за превышение скорости – увы и ах, они действительно мне периодически приходят. Что я слушаю за рулем? Группы Rammstein, Santiа́no и много других "тяжелых", но не англоязычных групп»,- признался НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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