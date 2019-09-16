Шнейдеров: «Богемская рапсодия» - это урок по сексуальной ориентации

Давид Шнейдеров: «Скажу за себя: насчет перестраиваться – не знаю. Я, все-таки, стараюсь ездить аккуратно. А вот насчет штрафов за превышение скорости – увы и ах, они действительно мне периодически приходят. Что я слушаю за рулем? Группы Rammstein, Santiа́no и много других "тяжелых", но не англоязычных групп»,- признался НСН Давид Шнейдеров.

