Шахрин: Ордена наших дедов заставляют нас чувствовать себя нацией победителя
Владимир Шахрин, Александр Носик и Виктор Гусев поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Лидер группы «Чайф» рассказал о значимости Дня Победы лично для него.
Владимир Шахрин: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать, насколько для меня важен этот праздник, насколько в моем понимании он важен для нашей страны и для нас, живущих в этой стране. Мне кажется, в нашей огромной многонациональной стране с совершенно разными регионами очень немного вещей, которые связывают нас в единую нацию, которые нас объединяют. Условно говоря, житель Урала, охотник с Алтая, пастух из Дагестана, вот что нас может объединять вместе и делать жителями одной страны? И я понимаю, что, например, коробочка с орденами моего деда, которая у меня лежит, что скорее всего такая же коробочка есть и у пастуха из Дагестана и у охотника с Алтайского края. И эта коробочка, эти ордена наших дедов объединяют нас в единую нацию, заставляют нас невольно чувствовать себя нацией победителя. И это, мне кажется, очень важная вещь», – говорит Владимир Шахрин в эксклюзивном интервью НСН.
Актер театра и кино поделился биографиями своих дедов, которые воевали на фронте и исполняли свой долг в тылу.
Александр Носик : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своих дедах. Мой дед по отцу, Бенедикт, несколько раз сбегал со стройки с завода на Урале на фронт. Он был руководителем этой стройки, завод строили заключенные ГУЛАГа. Его ловили из НКВД, и после очередного раза ему сказали, что если он сбежит снова, то он уже будет строителем этого завода, он нужен был в тылу. Свою миссию он выполнил, завод был построен. Второй мой дед, Сергей, был разведчиком, и, выходя в разведвыход, они столкнулись с немцами, был бой, и дед подорвал себя и фашистов. Потом по стонам среди раненных его нашли, он выжил. Настоящий герой! Третий мой дед был артиллеристом, воевал, получил контузию, в 1943 году был направлен в Тегеран, он был одним из участников охраны Сталина на тегеранской конференции. К сожалению, после попал под зачистку НКВД, попал в ГУЛАГ, но позже был полностью оправдан. Я благодарю своих дедов, я их очень люблю. Я знаю одно, благодаря им и всем остальным, кто был и в тылу, и на фронте, мы выстояли в той чудовищной, жуткой войне и победили. Благодаря им мы живем сейчас», – делится своей историей со слушателями НСН Александр Носик.
Спортивный комментатор поздравил всех россиян с 9 мая, а также пожелал всем одержать новую победу – над коронавирусом.
Виктор Гусев: «Друзья, я от всей души поздравляю вас с Днем Победы. И хочу вам сказать, что сила этого праздника такова, что пусть с него начнется и путь к нашей победе другого рода – победе над вирусом. Именно этого я всем нам желаю. И еще раз поздравляю вас с великим праздником, великим днем», – говорит Виктор Гусев в эфире НСН.
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