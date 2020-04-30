Шахрин: Ордена наших дедов заставляют нас чувствовать себя нацией победителя

Александр Носик : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своих дедах. Мой дед по отцу, Бенедикт, несколько раз сбегал со стройки с завода на Урале на фронт. Он был руководителем этой стройки, завод строили заключенные ГУЛАГа. Его ловили из НКВД, и после очередного раза ему сказали, что если он сбежит снова, то он уже будет строителем этого завода, он нужен был в тылу. Свою миссию он выполнил, завод был построен. Второй мой дед, Сергей, был разведчиком, и, выходя в разведвыход, они столкнулись с немцами, был бой, и дед подорвал себя и фашистов. Потом по стонам среди раненных его нашли, он выжил. Настоящий герой! Третий мой дед был артиллеристом, воевал, получил контузию, в 1943 году был направлен в Тегеран, он был одним из участников охраны Сталина на тегеранской конференции. К сожалению, после попал под зачистку НКВД, попал в ГУЛАГ, но позже был полностью оправдан. Я благодарю своих дедов, я их очень люблю. Я знаю одно, благодаря им и всем остальным, кто был и в тылу, и на фронте, мы выстояли в той чудовищной, жуткой войне и победили. Благодаря им мы живем сейчас», – делится своей историей со слушателями НСН Александр Носик.

