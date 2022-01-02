«Пусть платит»: Милонов о штрафе «Норникеля» в 146 млрд рублей

Виталий Милонов : «А вот если бы работали психиатры в школе, этот Ильназ Галявиев давным-давно был бы в психушке. И не смог бы взять в руки оружие. Жалко, что мы поздно об этом узнали», - отметил депутат.

В результате погибло 9 человек: семь учеников 8-го класса, учительница английского языка и учительница начальных классов. Кроме того, более 20 человек пострадали. Полиция задержала напавшего — 19-летнего Ильназа Галявиева, бывшего ученика этой школы.

Виталий Милонов : «Беспрецедентный штраф! Как бы ни старался «Норникель», не удалось ему избежать это ответственности. Пусть платит, потому что наша русская природа бесценна. Она дороже, чем 146 млрд рублей», - резюмировал собеседник НСН.

Виталий Милонов : «Нормально парень вечерину закатил. Честно говоря, это просто глупая трата денег. Лучше бы сделал что-нибудь хорошее в своем Shift4 Payments», - предложил он.

Американский миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман полностью оплатил компании SpaceX Илона Маска частный полёт в космос для себя и еще троих человек.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.