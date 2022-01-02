«Пусть платит»: Милонов о штрафе «Норникеля» в 146 млрд рублей

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года

1

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

Это произошло после того, как крупные американские социальные сети начали блокировать аккаунты главы Белого дома Дональда Трампа.

Виталий Милонов: «Еще нужно учесть, что резко выросла популярность «Мой Мир. Mail.ru», а также «Одноклассников». Welcome to Odnoklassniki, comrades!» - пошутил депутат. 

2

Миллиардер из США заплатил SpaceX за первый гражданский полет в космос

Американский миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман полностью оплатил компании SpaceX Илона Маска частный полёт в космос для себя и еще троих человек.

Виталий Милонов: «Нормально парень вечерину закатил. Честно говоря, это просто глупая трата денег. Лучше бы сделал что-нибудь хорошее в своем Shift4 Payments», - предложил он.

3

Суд обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за разлив топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

Виталий Милонов: «Беспрецедентный штраф! Как бы ни старался «Норникель», не удалось ему избежать это ответственности. Пусть платит, потому что наша русская природа бесценна. Она дороже, чем 146 млрд рублей», - резюмировал собеседник НСН.

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В Казанской гимназии № 175 произошло вооружённое нападение на школу

В результате погибло 9 человек: семь учеников 8-го класса, учительница английского языка и учительница начальных классов. Кроме того, более 20 человек пострадали. Полиция задержала напавшего — 19-летнего Ильназа Галявиева, бывшего ученика этой школы.

Виталий Милонов: «А вот если бы работали психиатры в школе, этот Ильназ Галявиев давным-давно был бы в психушке. И не смог бы взять в руки оружие. Жалко, что мы поздно об этом узнали», - отметил депутат.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Авторские НовостиСоцсетиНорникель
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