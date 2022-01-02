«Потрясающе»: Пневмослон о признании биткоина официальной валютой в Сальвадоре
Лидер группы Пневмослон, Лорд Пневмослон специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года
На Кубе прошли массовые протесты на фоне нехватки медикаментов и питания
Многотысячные шествия под палящим солнцем — от Сантьяго до Гаваны. В воскресенье протестующие скандировали: "Баста!" Но дисциплинированно не снимали защитные маски.
Лорд Пневмослон: «Ох уж эти люди, вечно всем не довольны. А что они хотели? Это ж социализм, если не хватает, значит так надо. Руководство за вас подумало и всё решило. Может быть, вас хотят защитить от развращающего изобилия. Надо довериться мудрым правителям, сидеть и не бухтеть. И что это вообще значит "не хватает"? Сегодня не хватает питания и медикаментов, а завтра что? Гражданских прав и свобод? Нет уж. Хорошо кушать и лечиться должны руководители, ведь им думать надо, как жить дальше. А всем остальным терпеть и делать так, как говорят», - сыронизировал музыкант.
Госслужащих и учителей решили перевести на отечественные мессенджеры
Министерство цифрового развития РФ направило в правительство план мероприятий по принудительному переводу всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи.
Лорд Пневмослон: «Остается только догадываться, чем так не угодили министерству цифрового развития все госслужащие и бюджетники. Как говорилось в одной популярной книге «Война — это мир», "Свобода — это рабство, незнание — сила". Теперь в этот стройный ряд можно добавить фразу «Развитие – это принуждение». Не, ну а чё? Так, в принципе, всё можно развивать за счет госслужащих и бюджетников», - пошутил артист.
Президента Гвинеи задержали устроившие госпереворот военные
В Гвинее в ходе государственного переворота был арестован президент Альфа Конде.
Лорд Пневмослон: «Вот почти правильно всё делал Альфа: больше двух раз нельзя было переизбираться в 2020 году, так он поправил конституцию и стало можно ещё два раза переизбраться. На выборах, разумеется, победил, оппозицию репрессировал, но вот незадача: уменьшил финансирование военных сил в пользу президентских служб. Новости надо было читать, изучать международную практику. Вот и получилось, что эти самые военные президента и свергли», - с иронией рассказал он.
В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой
Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют результаты голосования.
Лорд Пневмослон: «Вообще, там, конечно, ребята креативные. Смотрите сами: в отличии от энергоэффективных криптовалют типа Chia, биткоин требует много электричества. Нет, не так. ОЧЕНЬ много электричества! Но при этом является самой дорогой криптовалютой. А знаете, чего дофига в Сальвадоре? Там целых 20 действующих вулканов! Ребята прикинули и решили с помощью тепла от этих самых вулканов вырабатывать электричество для майнинга крипты! Потрясающе!» - заключил артист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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