«Потрясающе»: Пневмослон о признании биткоина официальной валютой в Сальвадоре

Лорд Пневмослон: «Ох уж эти люди, вечно всем не довольны. А что они хотели? Это ж социализм, если не хватает, значит так надо. Руководство за вас подумало и всё решило. Может быть, вас хотят защитить от развращающего изобилия. Надо довериться мудрым правителям, сидеть и не бухтеть. И что это вообще значит "не хватает"? Сегодня не хватает питания и медикаментов, а завтра что? Гражданских прав и свобод? Нет уж. Хорошо кушать и лечиться должны руководители, ведь им думать надо, как жить дальше. А всем остальным терпеть и делать так, как говорят», - сыронизировал музыкант.

