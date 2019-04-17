Панов: Пожарные работали на острове Ситэ, не слушая Макрона с Трампом
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска»
Кирилл Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме». Жюри отметило его постановку «Маленькие трагедии» в московском Гоголь-центре. Кроме того, его балет «Нуреев» получил «Золотую маску» в номинации «Лучший балетный спектакль».
Вадим Панов: «При всем уважении к жюри фестиваля «Золотая маска», хотелось бы сказать, что раньше театральные постановки, как мне кажется, оценивали по игре актеров, по таланту режиссера-постановщика, а не потому, что кого-то нужно было поддержать. Я думаю, что поддерживать и отмечать нужно работы, которые действительно ведут к развитию театрального искусства в России», - заметил писатель Вадим Панов в беседе с НСН.
Реконструкция собора Парижской Богоматери займет пять лет
Реконструкция собора Парижской Богоматери займет пять лет. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Вадим Панов: «Я не хочу комментировать оптимизм Макрона, который сказал, что уже через 5 лет собор снова станет таким, каким он был хотя бы неделю назад. Но я хотел бы отметить великолепную, как мне кажется, работу пожарных. Обратите внимание: они просто делали свое дело и не подпускали ни президента, ни мэра, ни Трампа, который писал твиты с советами и рекомендациями. Парижские пожарные заранее составили план на случай подобного происшествия и просто делали свою работу. Обратите внимание: собор устоял несмотря на все панические вопли и, я уверен, простоит еще тысячу лет. Ребята – молодцы», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Число россиян, страдающих ожирением, за восемь лет увеличилось почти вдвое
Число россиян, страдающих ожирением, за восемь лет увеличилось почти вдвое. Речь идет о взрослом населении страны в возрасте старше 18 лет. Избыточная масса наблюдается у каждой четвертой женщины и каждого шестого мужчины в России.
Вадим Панов: «Все это, как мне кажется, происходит от неправильного питания. От того, что мы, в погоне за ускользающим временем, переходим на быструю еду. Мы перекусываем каким-то гамбургером, хот-догом или каким-то бутербродом, да еще (не дай бог), запиваем все это сладкой газировкой, и бежим дальше. А ведь это неправильно. Стандарт здорового питания разработан давно и все прекрасно знают, что и как нужно есть, чтобы сохранить форму и здоровье. Я искренне надеюсь, что мы больше времени будем уделять здоровью, потому, что правильное питание - один из способов сохранить себя сильным, здоровым и прожить долгую жизнь», - отметил Вадим Панов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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