Панов: Пожарные работали на острове Ситэ, не слушая Макрона с Трампом

Вадим Панов: «Все это, как мне кажется, происходит от неправильного питания. От того, что мы, в погоне за ускользающим временем, переходим на быструю еду. Мы перекусываем каким-то гамбургером, хот-догом или каким-то бутербродом, да еще (не дай бог), запиваем все это сладкой газировкой, и бежим дальше. А ведь это неправильно. Стандарт здорового питания разработан давно и все прекрасно знают, что и как нужно есть, чтобы сохранить форму и здоровье. Я искренне надеюсь, что мы больше времени будем уделять здоровью, потому, что правильное питание - один из способов сохранить себя сильным, здоровым и прожить долгую жизнь», - отметил Вадим Панов в беседе с НСН.

