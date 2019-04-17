Панов: Пожарные работали на острове Ситэ, не слушая Макрона с Трампом

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска»

Кирилл Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме». Жюри отметило его постановку «Маленькие трагедии» в московском Гоголь-центре. Кроме того, его балет «Нуреев» получил «Золотую маску» в номинации «Лучший балетный спектакль».

Вадим Панов: «При всем уважении к жюри фестиваля «Золотая маска», хотелось бы сказать, что раньше театральные постановки, как мне кажется, оценивали по игре актеров, по таланту режиссера-постановщика, а не потому, что кого-то нужно было поддержать. Я думаю, что поддерживать и отмечать нужно работы, которые действительно ведут к развитию театрального искусства в России», - заметил писатель Вадим Панов в беседе с НСН.

2

Реконструкция собора Парижской Богоматери займет пять лет

Реконструкция собора Парижской Богоматери займет пять лет. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вадим Панов: «Я не хочу комментировать оптимизм Макрона, который сказал, что уже через 5 лет собор снова станет таким, каким он был хотя бы неделю назад. Но я хотел бы отметить великолепную, как мне кажется, работу пожарных. Обратите внимание: они просто делали свое дело и не подпускали ни президента, ни мэра, ни Трампа, который писал твиты с советами и рекомендациями. Парижские пожарные заранее составили план на случай подобного происшествия и просто делали свою работу. Обратите внимание: собор устоял несмотря на все панические вопли и, я уверен, простоит еще тысячу лет. Ребята – молодцы», - подчеркнул он в беседе с НСН.

3

Число россиян, страдающих ожирением, за восемь лет увеличилось почти вдвое

Число россиян, страдающих ожирением, за восемь лет увеличилось почти вдвое. Речь идет о взрослом населении страны в возрасте старше 18 лет. Избыточная масса наблюдается у каждой четвертой женщины и каждого шестого мужчины в России. 

Вадим Панов: «Все это, как мне кажется, происходит от неправильного питания. От того, что мы, в погоне за ускользающим временем, переходим на быструю еду. Мы перекусываем каким-то гамбургером, хот-догом или каким-то бутербродом, да еще (не дай бог), запиваем все это сладкой газировкой, и бежим дальше. А ведь это неправильно. Стандарт здорового питания разработан давно и все прекрасно знают, что и как нужно есть, чтобы сохранить форму и здоровье. Я искренне надеюсь, что мы больше времени будем уделять здоровью, потому, что правильное питание - один из способов сохранить себя сильным, здоровым и прожить долгую жизнь», - отметил Вадим Панов в беседе с НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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