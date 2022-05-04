«От дурновкусия до шарма»: Ступников о 25-летии «Иванушек International»
Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
«Йорш» отдадут средства от краудфандинга в фонд Константина Хабенского
Группа «Йорш» готовит к выходу альбом «Счастье, ч.1». Благотворительная крауд-кампания по выпуску этой пластинки стартовала на Planeta.ru 25 апреля 2022 года. Как сообщили музыканты, они запишут новую пластинку за свой счёт, а собранные в ходе краудфандинга средства направят в Фонд Хабенского, на лечение детей и молодых взрослых с онкозаболеваниями.
Денис Ступников: «Дело в том, что группа «Йорш» постоянно занимается благотворительностью: это и ящички на концертах, и благотворительные выступления с адресной помощью. И вот теперь целенаправленная краудфандинговая акция. Показательно, что альбом называется «Счастье». И группа «Йорш» понимает, что счастье - это дарить тепло не себе, а другим. Похоже, их лозунг: «Все панки попадают в рай» не имеет саркастической направленности, а совершенно чётко относится к таким людям, как они», - сказал критик.
«Иванушки International» отметят 25 лет на бис
Сольный концерт группы «Иванушки International» состоится на сцене Crocus City Hall 26 ноября 2022 года. Два года назад коллектив, созданный композитором и продюсером Игорем Матвиенко, отпраздновал свой 25-летний юбилей. Будущей осенью музыканты решили вспомнить об этом событии, вновь отпраздновав свое 25-летие. Тем более, их юбилейные концерты, запланированные осень 2020 года, пришлось тогда отложить из-за пандемии.
Денис Ступников: «Парадокс, но в 90-е годы песни «Иванушек» казались жутким дурновкусием, лично мне, по крайней мере. А сейчас «Тополиный пух», «Куклы» и другие песни слушаются с нескрываемой ностальгией, и в них появился какой-то особый шарм. Так что я думаю, что решение отпраздновать 25-летие на бис связано с исключительной востребованностью этих песен до сих пор. Сходим на концерт и пустим скупую слезу», - резюмировал собеседник.
Монеточка, Баста и «Би-2» поучаствовали в трибьюте «Альянсу»
Диск «Альянс Tribute» состоит из десяти кавер-версий, часть из которых уже была представлена ранее («Дайте огня» «Би-2» и «Любовь Орлова» Валерия Сюткина, «На заре» Евгения Гришковца и Brainstorm). В трибьюте также поучаствовали Tequilajazzz, Найк Борзов, Монеточка, Роман Рябцев, «Комсомольск» и Баста. Главный хит коллектива «На заре» представлен на трибьюте сразу в трех версиях.
Денис Ступников: «Альянс» никогда не был суперпопулярной группой. На этом фоне успех песни «На заре» - совершенно бешеный и настигший группу после написания этого хита спустя очень долгое время - действительно объяснить очень трудно. Кавер-версии оказались креативными и выдержанными. Такой релиз, я думаю, будет слушаться не менее интересно и через 3-5 лет», - предположил он.
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