«От дурновкусия до шарма»: Ступников о 25-летии «Иванушек International»

Денис Ступников: «Дело в том, что группа «Йорш» постоянно занимается благотворительностью: это и ящички на концертах, и благотворительные выступления с адресной помощью. И вот теперь целенаправленная краудфандинговая акция. Показательно, что альбом называется «Счастье». И группа «Йорш» понимает, что счастье - это дарить тепло не себе, а другим. Похоже, их лозунг: «Все панки попадают в рай» не имеет саркастической направленности, а совершенно чётко относится к таким людям, как они», - сказал критик.

