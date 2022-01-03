«Объятия с Большим братом»: Покровский о переводе чиновников на российские мессенджеры

Максим Покровский: «Это событие ужасно и печально само по себе. Однако на этом наша печаль не заканчивается, органы правопорядка и силовые структуры не отличились скоростью реагирования на происходящее. Возможно, это произошло потому, что в последнее время они сосредоточились на выполнении каких-то других задач», - предположил музыкант.

