«Объятия с Большим братом»: Покровский о переводе чиновников на российские мессенджеры
Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
Российский врач впервые в истории вошёл в состав Американской ассоциации хирургов
Чести стать членом старейшей подобной ассоциации, основанной в 1880 году, удостоился онколог и хирург Игорь Хатьков.
Максим Покровский: «Медицина выше политики, а талант и профессионализм получили признание! Приятно», - сказал артист.
Произошёл разлив нефтепродуктов в Чёрном море под Новороссийском
Изначально сообщалось, что площадь разлива составила около 200 м², однако Институт космических исследований РАН оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 км
Максим Покровский: «Когда речь идет о цифрах, и они не совпадают, очевидно, что одна из сторон врет. Разделив 80 тысяч на 200, я оцениваю размер вранья в 400 раз», - отметил музыкант.
Госслужащих и учителей решили перевести на отечественные мессенджеры
Министерство цифрового развития РФ направило в правительство план мероприятий по принудительному переводу всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи.
Максим Покровский: «Российские средства видео-конференц-связи, как гордо звучит это множественное число! И пока я загибаю пальцы рук, а заодно и своих сведенных ног, чтобы их пересчитать, российские госслужащие и бюджетники готовятся еще крепче обняться с большим братом», - сыронизировал он.
В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли 6 человек
Очевидцы рассказали, что стрелок беспрепятственно прошел в здание и расстрелял всех, кто был на первом этаже. Затем он забаррикадировался в 8-м корпусе и открыл беспорядочную стрельбу внутри здания вуза.
Максим Покровский: «Это событие ужасно и печально само по себе. Однако на этом наша печаль не заканчивается, органы правопорядка и силовые структуры не отличились скоростью реагирования на происходящее. Возможно, это произошло потому, что в последнее время они сосредоточились на выполнении каких-то других задач», - предположил музыкант.
«Ногу Свело!» представили свои Итоги Года
Лидер коллектива Макс Покровский подвел итоги работы группы за 2021 год.
Максим Покровский: «В 2021 году «Ногу Свело!» отметились полнометражным альбомом, четырьмя синглами и восемью видеоклипами, включая новогодний подарок от «Ноги» и «Смешариков» «Куда уходит старый год». «Ногу Свело!» и не думает сбавлять обороты, помимо прочего, в их планы входит участие в трибьюте группы «Слот», перенесенные на апрель 2022 года концерт в Питере и разумеется, производство новых синглов. Ближайший носит рабочее название «Я боюсь»», - рассказал артист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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