«Не дай бог, гражданская война». Гусман о ситуации на Донбассе

Михаил Гусман: «Нам в агентстве ТАСС это особенно важно, потому что это именно сообщение ТАСС о первом полете человека в космос читал великий диктор Юрий Левитан. Сегодня очень много событий связанных с этой датой. В частности, сегодня была открыта стела памяти космонавта Алексея Леонова, который тоже был в первом отряде космонавтов вместе с Юрием Гагариным и Германом Титовым. Это был великий первый отряд космонавтов, каждый член которого легенда для нашего Отечества», - поделился Михаил Гусман в интервью НСН.

