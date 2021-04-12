«Не дай бог, гражданская война». Гусман о ситуации на Донбассе
Первый заместитель генерального директора ТАСС специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России отмечают 60-летие полета в Космос
В этот день в 1961 году летчик Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Он облетел Землю по орбите и успешно вернулся. Полет осуществлялся на корабле «Восток-1». Он составил 108 минут.
Михаил Гусман: «Нам в агентстве ТАСС это особенно важно, потому что это именно сообщение ТАСС о первом полете человека в космос читал великий диктор Юрий Левитан. Сегодня очень много событий связанных с этой датой. В частности, сегодня была открыта стела памяти космонавта Алексея Леонова, который тоже был в первом отряде космонавтов вместе с Юрием Гагариным и Германом Титовым. Это был великий первый отряд космонавтов, каждый член которого легенда для нашего Отечества», - поделился Михаил Гусман в интервью НСН.
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Донбассе 19 апреля
Евросоюз серьезно обеспокоен обострением ситуации в Донбассе, поэтому министры иностранных дел стран ЕС проведут неформальное заседание по этому вопросу 19 апреля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Михаил Гусман: «Большой интерес сегодня был связан с ситуацией вокруг Донбасса, между Украиной и непризнанными республиками. Об этом сегодня говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По этому поводу собираются главы МИД Евросоюза. Они рассчитывают на подробную встречу 19 апреля. Ситуация там напряженная. И не дай Бог, если там вспыхнет очаг гражданской войны», - рассказал он в эфире НСН.
Индия одобрила вакцину «Спутник V»
Эксперты Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии 12 апреля одобрили заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Михаил Гусман: «Сам факт того, что Россия сможет помочь великой Индии, я считаю очень важным и знаменательным событием», - заявил Михаил Гусман в интервью НСН.
УЕФА примет решение о допуске болельщиков на ЕВРО-2020 до 20 апреля
Специалисты в Италии просят дать больше времени для решения по поводу зрителей на Евро. Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля.
Михаил Гусман: «Япония уже приняла решение, что иностранные болельщики не смогут принять участие на Олимпийских играх. Но большинство японцев вообще хотело бы перенести Игры или их отменить. Все это делает нашу повестку не столь радостной. Хочется надеяться, что выпуски «Авторских новостей», хотя бы в моих комментариях, несли больше оптимизма», - подытожил он в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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