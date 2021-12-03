Мухин: 23 декабря узнаем, проведем ли мы Новый год в окопах

Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Ситуация на юго-востоке Украины опасная, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков

Он отметил, что на Украине «вот-вот может возобновиться гражданская война». По его словам, это очень беспокоит Россию. При этом Песков подчеркнул, что Кремль должен принимать меры, обеспечивающие безопасность России.

Алексей Мухин: «Есть основания полагать, что наши западные партнеры пытаются повторить 2008 год, когда во время Олимпиады в Пекине Грузия атаковала российских миротворцев. Помните, что получилось? 60 километров до Тбилиси не дошли. Мы внимательно следим за вашими ручонками, товарищи провокаторы», - сказал политолог.

2

Украинские артиллеристы провели учения у границы с Крымом

Артиллерийские подразделения Украины провели учения на полигоне в Херсонской области вблизи российско-украинской границы. Об этом сообщает пресс-служба командования украинской силовой операции в Донбассе в Facebook.

Алексей Мухин: «Вечер перестает быть томным. Но тут еще и внутренние причины есть, полагаю. Зеленскому, чтобы удержать власть, нужны чрезвычайные полномочия, которые он и пытается получить, повышая градус конфликта с Россией. Страной, которая ему не ответит, если, как говорит Путин, он не рыпнется», - отметил собеседник НСН.

3

Названа дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится в 23 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Мухин: «Надеюсь, станет ясно, не проведем ли мы Новый год в окопах. Кстати, и СМИ-иноагенты тоже приглашены на пресс-конференцию вопреки распространенному мнению об их недопуске», - добавил он.

4

Столтенберг рассказал о действиях НАТО в случае "вторжения" Москвы в Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном военном ответе на "вторжение РФ" на Украину, заявил, что Киев не входит в альянс, а значит не имеет таких же гарантий безопасности, как его члены.

Алексей Мухин: «То есть в этом заявление НАТО пообещало поддержать Украину морально. От себя хочется добавить цитату-нетленку: «здоровья вам, держитесь там», -иронично резюмировал политолог. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Авторские НовостиПресс-конференция ПутинаУкраина
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