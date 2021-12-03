Мухин: 23 декабря узнаем, проведем ли мы Новый год в окопах

Алексей Мухин: «Вечер перестает быть томным. Но тут еще и внутренние причины есть, полагаю. Зеленскому, чтобы удержать власть, нужны чрезвычайные полномочия, которые он и пытается получить, повышая градус конфликта с Россией. Страной, которая ему не ответит, если, как говорит Путин, он не рыпнется», - отметил собеседник НСН.

