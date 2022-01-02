Мариничев: Meta создаст новую интернет-реальность

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года. 

1

Первый в России 5G-полигон заработал в Москве

На базе Боткинской больницы в Москве заработал первый в России индустриальный 5G-полигон. На полигоне с помощью сети нового поколения будут проводить прикладные исследования и тестировать опытные образцы медицинских решений.

Дмитрий Мариничев: «Витиеват и тернист путь сетей 5G в России. Никак не удается высвободить частоты и полноценно развернуть эту технологию, а ведь она важна для каждого из нас. Просто подумайте, если сейчас вы скачиваете фильм из интернета 40 минут, то на технологии 5G это будет занимать у вас 3-4 секунды. Все, что производит человек, любые товары будут присоединены к сети и этому способствует 5G», - пояснил Интернет-омбудсмен.

2

Проверять въезжающих в страны ЕС туристов будут роботы

Умные машины смогут идентифицировать прибывающих из-за границы гостей через распознавание лиц и отпечатков пальцев. Уточняется, что биометрический досмотр будет применяться ко всем гражданам, въезжающим из-за пределов Евросоюза. Перед поездкой путешественнику необходимо заполнить специальную форму и заплатить семь евро. Как только ее одобрят, туристам из третьих стран разрешат перемещаться по ЕС.

Дмитрий Мариничев: «В целом хорошая новость и автоматизация процесса пересечения границы - это достаточно давний тренд, особенно для ЕС. И для своих жителей они делают для прохода автоматизированные кабинки без участия сотрудника уже достаточно давно. Изменить структуру прохода через границу, доверив ее роботам, это очень хороший здравый тренд», - резюмировал он.

3

Facebook запустил приложение для встреч в виртуальной реальности

Компания Facebook запустила бета-версию приложения Horizon Workrooms, которое позволяет проводить встречи в виртуальной реальности.

Дмитрий Мариничев: «Это новость - предтече окончательного перехода и трансформация Facebook в Meta. Facebook запускает не только виртуальные места для встреч, но и виртуальные мета-вселенные. Они должны кардинально изменить всю структуру взаимодействия пользователей в сети. Именно от этого момента мы и начнем отсчитывать новую интернет-реальность», - рассказал собеседник НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Мариничев
ТЕГИ:Авторские НовостиИскусственный ИнтеллектFacebook
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