Мариничев: Meta создаст новую интернет-реальность

Дмитрий Мариничев: «Витиеват и тернист путь сетей 5G в России. Никак не удается высвободить частоты и полноценно развернуть эту технологию, а ведь она важна для каждого из нас. Просто подумайте, если сейчас вы скачиваете фильм из интернета 40 минут, то на технологии 5G это будет занимать у вас 3-4 секунды. Все, что производит человек, любые товары будут присоединены к сети и этому способствует 5G», - пояснил Интернет-омбудсмен.

