Лысаков назвал причину дипломатического скандала с Чехией
Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года
Николя Саркози был приговорен к трём годам заключения, два из которых условные
Саркози стал первым французским экс-президентом, получившим реальный срок по коррупционной статье.
Вячеслав Лысаков: «Мне кажется, это значительное событие года, которое должно стать таким же значительным как для простых людей, так и для людей, занимающих высокие государственные должности», - отметил экс-депутат.
МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
В ответ на высылку Чехией 18 российских дипломатов, МИД РФ объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России
Вячеслав Лысаков: «Для меня это событие значимое, потому что оно произошло из-за нежелания нашей страны, прежде всего, разобраться в одном факте, когда в результате информационного вброса был выявлен сотрудник нашей организации, который таким образом пытался сместить начальника, приезжающего по месту службы в Чехию. И вот отсюда пошла вся это котовасия. И вместо того, чтобы убрать этих двух сотрудников и разбираться с ними здесь в Москве, их оставили. Выразили ноту протеста и каша начала завариваться. К сожалению, такое нежелание разобраться с одним, если не негодяем, то прохвостом, обернулось крупным дипломатическим скандалом», - пояснил собеседник НСН.
В августе 2021 года власть в Афганистане захватила запрещенная в России организация Талибан
15 августа, началось наступление на Кабул, столицу Афганистана. Это был последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Тотальное отступление афганских войск началось с падения второго и третьего по величине городов страны Кандагара и Герата 12 августа — их отдали почти без боя.
Вячеслав Лысаков: «Это действительно серьезный факт 2021 года. Эта организация запрещена у нас решением суда, это с одной стороны. С другой стороны, имеют место наши внешнеполитические контакты, и это вступает в противоречие с решением российского суда. Конечно, этот вопрос необходимо решать и в судебном порядке снимать, возможно, формулировку «запрещенная в России организация», иначе переговоры с ними будут оцениваться и на международной арене, и у нас в стране не очень однозначно», - предположил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+19 751 / сут.
Умерли
310 тыс.+847 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+33 144 / сут.
- Названа дата, когда закончится пандемия «омикрона»
- Плющев: Овечкин догонит Ягра в списке лучших снайперов НХЛ в этом году
- 24 американских дипломата потребовали от Байдена опубликовать санкции против России из-за Украины
- В России за сутки выявили 19 751 новый случай COVID-19
- Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 с эффективностью на всю жизнь
- Украина закрыла свои порты для российских судов
- В России увеличились страховые пенсии и МРОТ
- «Позитива, счастья и любви!» Музыканты поздравили россиян с Новым годом
- В РФ число детей-сирот сократилось на 6% в текущем году
- На МКС обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru