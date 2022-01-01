Лысаков назвал причину дипломатического скандала с Чехией

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года

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Николя Саркози был приговорен к трём годам заключения, два из которых условные

 Саркози стал первым французским экс-президентом, получившим реальный срок по коррупционной статье.

Вячеслав Лысаков: «Мне кажется, это значительное событие года, которое должно стать таким же значительным как для простых людей, так и для людей, занимающих высокие государственные должности», - отметил экс-депутат.

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МИД объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

В ответ на высылку Чехией 18 российских дипломатов, МИД РФ объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России 

Вячеслав Лысаков: «Для меня это событие значимое, потому что оно произошло из-за нежелания нашей страны, прежде всего, разобраться в одном факте, когда в результате информационного вброса был выявлен сотрудник нашей организации, который таким образом пытался сместить начальника, приезжающего по месту службы в Чехию. И вот отсюда пошла вся это котовасия. И вместо того, чтобы убрать этих двух сотрудников и разбираться с ними здесь в Москве, их оставили. Выразили ноту протеста и каша начала завариваться. К сожалению, такое нежелание разобраться с одним, если не негодяем, то прохвостом, обернулось крупным дипломатическим скандалом», - пояснил собеседник НСН. 

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В августе 2021 года власть в Афганистане захватила запрещенная в России организация Талибан

15 августа, началось наступление на Кабул, столицу Афганистана. Это был последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Тотальное отступление афганских войск началось с падения второго и третьего по величине городов страны Кандагара и Герата 12 августа — их отдали почти без боя.

Вячеслав Лысаков: «Это действительно серьезный факт 2021 года. Эта организация запрещена у нас решением суда, это с одной стороны. С другой стороны, имеют место наши внешнеполитические контакты, и это вступает в противоречие с решением российского суда. Конечно, этот вопрос необходимо решать и в судебном порядке снимать, возможно, формулировку «запрещенная в России организация», иначе переговоры с ними будут оцениваться и на международной арене, и у нас в стране не очень однозначно», - предположил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиАфганистанЧехияНиколя Саркози
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