Лысаков назвал причину дипломатического скандала с Чехией

Вячеслав Лысаков: «Для меня это событие значимое, потому что оно произошло из-за нежелания нашей страны, прежде всего, разобраться в одном факте, когда в результате информационного вброса был выявлен сотрудник нашей организации, который таким образом пытался сместить начальника, приезжающего по месту службы в Чехию. И вот отсюда пошла вся это котовасия. И вместо того, чтобы убрать этих двух сотрудников и разбираться с ними здесь в Москве, их оставили. Выразили ноту протеста и каша начала завариваться. К сожалению, такое нежелание разобраться с одним, если не негодяем, то прохвостом, обернулось крупным дипломатическим скандалом», - пояснил собеседник НСН.

