Лусинэ Геворкян: в августе все поедем на Бали!
Лидер группы Louna специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Песня Linkin Park «In the end» набрала миллиард прослушиваний на Spotify.
Трек был выпущен музыкантами в 2000 году на альбоме «Hybrid Theory». «In The End» стала первой песней в стиле ню-метал, которая возглавила чарт современного рока США (the U.S. Modern Rock chart), заняв при этом второе место в Billboard Hot 100. Летом 2020 года видео на «In The End» на видеохостинге Youtube набрало миллиард просмотров.
Лусинэ Геворкян: «Для меня это важно, потому что эта группа моей юности. Это тот самый вокалист и та самая команда, их новаторство и молодежная энергия, которая в свое время подвигли меня к тому, чтобы заняться тяжелой альтернативной музыкой», - рассказала она.
Генпрокуратуру попросили проверить условия труда в TikTok-домах
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить TikTok-дома, сообщает РИА Новости. По его словам, в TikTok-домах могут не соблюдаться законы РФ, которые касаются санитарных норм и трудовых отношений, ведь речь идет и о детях.
Лусинэ Геворкян: «Я слышала, что такие заведения существуют, но я надеялась, что их немного. Но судя по всему, их действительно много, почему условиями труда там должна заниматься Генпрокуратура, я тоже постепенно начинаю догадываться. Так что, видимо, эта новость некое предтече следующей когорты новостей, которые мы с вами рискуем услышать, увидеть на первых полосах хайповых новостей. Что поделать, друзья мои, таков дух времени: TikTok-дома, Генпрокуратура и условия труда», - добавила артистка.
Бали откроется для россиян в августе
Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границы в июле 2021 года, при этом такие направления, как Бали, Батам и Бинтан, станут "локомотивными" регионами для запуска туризма для всей страны.
Лусинэ Геворкян: «Прикольно и круто это читать, потому что, видимо, в августе мы с вами станем меньше болеть, и перестанем быть дико заразными для островитян. Видимо, в июле мы еще будем заразными, в июне совсем заразными, а вот в августе мы с вами будем иметь возможность посетить острова и отдохнуть именно там», - предположила солистка.
Исследователи считают большие зрачки признаком высокого интеллекта
Их исследование опубликовано в журнале Cognition. В эксперименте были задействованы 500 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Участники выполнили тесты на мышление память и внимание. По данным ученых, испытуемые с большим «базовым» размером зрачка оказались успешнее, чем участники и маленькими зрачками.
Лусинэ Геворкян: «Тема интересная. Среди моих знакомых тоже есть огромное количество людей разных возрастов, у которых размер зрачков не связан с качеством зрения или освещения. Возможно, в этом исследовании что-то есть. Мне бы хотелось изучить его подробнее», - отметила она.
Госдума приняла закон о бюджетном втором высшем образовании в творческих вузах
Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей. Наличие творческих способностей, необходимых для поступления на специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования.
Лусинэ Геворкян: «Для меня этот вопрос актуален, я сейчас планирую получить второе высшее образование как раз-таки в творческом вузе. Речь, конечно не о том, что я дико хотела бы сэкономить и «зажать» оплату. Просто интересно, что имеется в виду, каково разделение будет, что будет подходить под этот закон и насколько это актуально», - сказала артистка.
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