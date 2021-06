Лусинэ Геворкян: в августе все поедем на Бали!

1

Трек был выпущен музыкантами в 2000 году на альбоме «Hybrid Theory». «In The End» стала первой песней в стиле ню-метал, которая возглавила чарт современного рока США (the U.S. Modern Rock chart), заняв при этом второе место в Billboard Hot 100. Летом 2020 года видео на «In The End» на видеохостинге Youtube набрало миллиард просмотров.