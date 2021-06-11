Лусинэ Геворкян: в августе все поедем на Бали!

Лусинэ Геворкян: «Я слышала, что такие заведения существуют, но я надеялась, что их немного. Но судя по всему, их действительно много, почему условиями труда там должна заниматься Генпрокуратура, я тоже постепенно начинаю догадываться. Так что, видимо, эта новость некое предтече следующей когорты новостей, которые мы с вами рискуем услышать, увидеть на первых полосах хайповых новостей. Что поделать, друзья мои, таков дух времени: TikTok-дома, Генпрокуратура и условия труда», - добавила артистка.

