Лусинэ Геворкян: в августе все поедем на Бали!

Лидер группы Louna специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

1

Песня Linkin Park «In the end» набрала миллиард прослушиваний на Spotify.

Трек был выпущен музыкантами в 2000 году на альбоме «Hybrid Theory». «In The End» стала первой песней в стиле ню-метал, которая возглавила чарт современного рока США (the U.S. Modern Rock chart), заняв при этом второе место в Billboard Hot 100. Летом 2020 года видео на «In The End» на видеохостинге Youtube набрало миллиард просмотров.

Лусинэ Геворкян: «Для меня это важно, потому что эта группа моей юности. Это тот самый вокалист и та самая команда, их новаторство и молодежная энергия, которая в свое время подвигли меня к тому, чтобы заняться тяжелой альтернативной музыкой», - рассказала она.

2

Генпрокуратуру попросили проверить условия труда в TikTok-домах

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить TikTok-дома, сообщает РИА Новости. По его словам, в TikTok-домах могут не соблюдаться законы РФ, которые касаются санитарных норм и трудовых отношений, ведь речь идет и о детях.

Лусинэ Геворкян: «Я слышала, что такие заведения существуют, но я надеялась, что их немного. Но судя по всему, их действительно много, почему условиями труда там должна заниматься Генпрокуратура, я тоже постепенно начинаю догадываться. Так что, видимо, эта новость некое предтече следующей когорты новостей, которые мы с вами рискуем услышать, увидеть на первых полосах хайповых новостей. Что поделать, друзья мои, таков дух времени: TikTok-дома, Генпрокуратура и условия труда», - добавила артистка. 

3

Бали откроется для россиян в августе

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границы в июле 2021 года, при этом такие направления, как Бали, Батам и Бинтан, станут "локомотивными" регионами для запуска туризма для всей страны. 

Лусинэ Геворкян: «Прикольно и круто это читать, потому что, видимо, в августе мы с вами станем меньше болеть, и перестанем быть дико заразными для островитян. Видимо, в июле мы еще будем заразными, в июне совсем заразными, а вот в августе мы с вами будем иметь возможность посетить острова и отдохнуть именно там», - предположила солистка.

4

Исследователи считают большие зрачки признаком высокого интеллекта

Их исследование опубликовано в журнале Cognition. В эксперименте были задействованы 500 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Участники выполнили тесты на мышление память и внимание. По данным ученых, испытуемые с большим «базовым» размером зрачка оказались успешнее, чем участники и маленькими зрачками.

Лусинэ Геворкян: «Тема интересная. Среди моих знакомых тоже есть огромное количество людей разных возрастов, у которых размер зрачков не связан с качеством зрения или освещения. Возможно, в этом исследовании что-то есть. Мне бы хотелось изучить его подробнее», - отметила она.

5

Госдума приняла закон о бюджетном втором высшем образовании в творческих вузах

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей. Наличие творческих способностей, необходимых для поступления на специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования.

Лусинэ Геворкян: «Для меня этот вопрос актуален, я сейчас планирую получить второе высшее образование как раз-таки в творческом вузе. Речь, конечно не о том, что я дико хотела бы сэкономить и «зажать» оплату. Просто интересно, что имеется в виду, каково разделение будет, что будет подходить под этот закон и насколько это актуально», - сказала артистка. 

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ФОТО: РИА Новости
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