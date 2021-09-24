Louna: Концертно-музыкальная индустрия близится к финалу своего существования

Лусинэ Геворкян: «Неудивительно. У нас вообще все очень странно происходит в концертной индустрии. Ни для кого не секрет, что концертно-музыкальная индустрия терпит не только убытки, но и близится к финалу своего существования. И я думаю, что ни один организатор после таких историй не выживет, не найдет больше ни спонсоров, ни возможностей отдать такие огромные долги. От этого страдают все: и организаторы, и прокатные конторы, и музыканты», - отметила артистка.

