Louna: Концертно-музыкальная индустрия близится к финалу своего существования

Лидер группы Louna специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

1

Фестиваль «Чернозём» отменен за день до начала мероприятия

Рок-фестиваль «Чернозём», который должен был пройти в Воронеже 24, 25 и 26 сентября, официально отменили за день до открытия.

Лусинэ Геворкян: «Неудивительно. У нас вообще все очень странно происходит в концертной индустрии. Ни для кого не секрет, что концертно-музыкальная индустрия терпит не только убытки, но и близится к финалу своего существования. И я думаю, что ни один организатор после таких историй не выживет, не найдет больше ни спонсоров, ни возможностей отдать такие огромные долги. От этого страдают все: и организаторы, и прокатные конторы, и музыканты», - отметила артистка. 

2

ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье

Компании установили в ряде городских округов области более высокие розничные цены.

Лусинэ Геворкян: «Интересно, снижение цен в Подмосковье пройдет за счет поднятия цен на продукты в Москве? А зарплаты никто не хочет повысить в Подмосковье, например?» - задалась вопросом собеседница НСН.

3

В Кремле оценили вероятность нового локдауна из-за COVID-19

Каких-то решений о новом локдауне или других ограничениях из-за COVID-19 в России пока не принималось, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее в четверг в России повторился рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. За последние 24 часа в стране скончались 820 человек.

Лусинэ Геворкян: «Все это ожидаемо. Люди «забили» на маски, «забили» на любые меры предосторожности, но виноваты в этом, конечно же, концерты, а не антипрививочные акции и переполненный общественный транспорт, где все пренебрегают любыми мерами безопасности», - добавила она. 

4

Минпромторг заявил о планах выпускать электромобили в России

Электромобили трех брендов начнут выпускать в России в течение ближайших трех лет. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Александр Морозов. По словам замминистра, машины будут выходить под брендами Zetta, «Кама-1» и «Моторинвест». Липецкий «Моторинвест» стартует первым, за ним будет идти Zetta, однако этому проекту необходимы дополнительные инвестиции. 

Лусинэ Геворкян: «С одной стороны, новость неплохая, а с другой – зная наших производителей, надежда на качество этих автомобилей весьма себе призрачная. Для путешествий по стране придется сделать очень много электрозаправок, а на это необходимо много средств. В России же очень любит отмывать, а не вкладывать. Так что пока что эта новость выглядит сказочной», - поделилась мнением вокалистка коллектива. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиЭлектромобилиМузыкантыРок-музыка
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