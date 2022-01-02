«Логичный финал»: Тэм Булатов о сроке Навального

Тэм Булатов: «Про саму аварию рассказывать не буду, про нее в нашей стране сказано много и документальных фильмов снято больше, чем один. По самому решению, мне оно не нравится. Если бы спрашивали лично меня, то я бы хотел, чтобы «Норникель» полностью устранил причиненный вред и публично об этом отчитался. Тем более что экологических активистов в России сегодня очень много, поэтому отчет обязательно проверили и перепроверили не только государственные, но и общественные структуры. А теперь совершенно не понятно, будет ли кто-то устранять последствия. Как? Когда? Почему была взыскана именно эта сумма? Вся ли она пойдет на устранение последствий именно этой аварии? Или может быть, этот штраф просто болезненный удар и урок всем, чтобы серьезней относились к проблемам экологии. Непонятно. Будем следить за развитием событий», - резюмировал он.

