«Логичный финал»: Тэм Булатов о сроке Навального
Лидер группы Lumen Тэм Булатов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
В первый день президентства Джо Байден отменил самые спорные указы Трампа
Был отменен выход США из Парижского соглашения по климату, выход США из Всемирной организации здравоохранения, строительство стены на границе с Мексикой, строительство нефтепровода Keystone XL и другие.
Тэм Булатов: «Как известно, американские президенты сменяют друг друга, но американская политика остается неизменной. Все вышеперечисленные решения Байдена, на мой взгляд, всего лишь красивые театральные жесты, не имеющие принципиального значения ни для Америки, ни для всего остального мира», - сказал артист.
В городах России прошли протесты оппозиции в связи с арестом Алексея Навального
Оппозиционер был задержан в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Германии, где он проходил лечение.
Тэм Булатов: «Меня часто просили дать оценку Алексею Навальному. Спрашивали, почему я со скепсисом отношусь к его организации, теперь, когда все закончилось, я могу снова сказать: «вот поэтому». Лозунги забывались, появлялись новые посаженные, их поддерживали, появлялась новая причина выходить на улицы и так по кругу. Это не политическая борьба, это ее имитация. Все пришло к логичному финалу, прошу заметить, я не радуюсь, но и не особо горюю. Просто констатирую, что результат был предсказуем», - резюмировал артист.
Суд постановил взыскать с «Норникеля» 146 млрд рублей
Штраф пойдет на возмещение вреда окружающей среде от разлива топлива в Норильске.
Тэм Булатов: «Про саму аварию рассказывать не буду, про нее в нашей стране сказано много и документальных фильмов снято больше, чем один. По самому решению, мне оно не нравится. Если бы спрашивали лично меня, то я бы хотел, чтобы «Норникель» полностью устранил причиненный вред и публично об этом отчитался. Тем более что экологических активистов в России сегодня очень много, поэтому отчет обязательно проверили и перепроверили не только государственные, но и общественные структуры. А теперь совершенно не понятно, будет ли кто-то устранять последствия. Как? Когда? Почему была взыскана именно эта сумма? Вся ли она пойдет на устранение последствий именно этой аварии? Или может быть, этот штраф просто болезненный удар и урок всем, чтобы серьезней относились к проблемам экологии. Непонятно. Будем следить за развитием событий», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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