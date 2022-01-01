Легостаев: Главными словами артистов в 2021 году стали «отмена» и «перенос»

Илья Легостаев: «Два главных хип-хоп альбома выпустили OXXXYMIRON и Noize MC. Оксимирон молчал 6 лет и превратил свой новый релиз «Красота и Уродство» в нешуточную интригу. Сначала был сингл, потом мисктейп из преимущественно старых треков, и только после этого рэпер обнародовал новый материал. Мнения о том, стоило ли его ждать 6 лет, разделились, но поклонников Оксимирон явно не разочаровал. То же самое можно сказать и об альбоме «Выход в город» Noize MC. Примечательно, что оба релиза вызвали реакцию не только у любителей хип-хопа. Следственный Комитет России начал проверку сочинений Noize MC и Оксимирона на экстремизм. Подобное внимание властей к музыке хип-хопа - тоже одна из примет уходящего года», - резюмировал журналист.

