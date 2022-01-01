Легостаев: Главными словами артистов в 2021 году стали «отмена» и «перенос»
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
В России не состоялись летние фестивали
Отменены были опен-эйры «Дикая Мята», «Чернозем», Грушинский фестиваль, Park Live и многие другие.
Илья Легостаев: «Наверное, главными словами для артистов и промоутеров в уходящем году стали «отмена» и «перенос». Количество концертов и фестивалей, не состоявшихся из-за пандемии, трудно сосчитать. Пожалуй, самая драматичная история произошла в этом году с фестивалем «Дикая Мята». Его отменили за несколько часов до начала, когда все было готово к празднику и даже многие артисты находились на площадке. Команда «Дикой Мяты» и других фестивалей, впрочем, не теряют оптимизм и надеются на лето 2022 года», - рассказал музыкальный критик.
В начале года Земфира выпустила первый за семь лет тишины альбом «Бордерлайн».
Спустя несколько месяцев певица представила мини-альбом «Ах».
Илья Легостаев: «Альбом «Бордерлайн» - нервная и неоднозначная пластинка - вызвала дебаты среди всех неравнодушных к музыке. Трудно припомнить, когда в последний раз люди с таким азартом спорили о новых песнях. Вероятно, это говорит о том, что Земфира, несмотря на свои резкие заявления, по-прежнему является певицей, хиты которой могут вызывать море эмоций. Кстати, через несколько месяцев после «Бордерлайн» певица выпустила мини-альбом «Ах» с нежными и простыми по звуку песнями. Таким образом, певица удивила дважды за год, что удается далеко не всем ее коллегам», - отметил он.
OXXXYMIRON впервые за 6 лет выпустил новый альбом.
В пластинку "Красота и уродство" вошли 22 трека.
Илья Легостаев: «Два главных хип-хоп альбома выпустили OXXXYMIRON и Noize MC. Оксимирон молчал 6 лет и превратил свой новый релиз «Красота и Уродство» в нешуточную интригу. Сначала был сингл, потом мисктейп из преимущественно старых треков, и только после этого рэпер обнародовал новый материал. Мнения о том, стоило ли его ждать 6 лет, разделились, но поклонников Оксимирон явно не разочаровал. То же самое можно сказать и об альбоме «Выход в город» Noize MC. Примечательно, что оба релиза вызвали реакцию не только у любителей хип-хопа. Следственный Комитет России начал проверку сочинений Noize MC и Оксимирона на экстремизм. Подобное внимание властей к музыке хип-хопа - тоже одна из примет уходящего года», - резюмировал журналист.
Константин Кинчев отказался играть концерты из-за антиковидных ограничений
Музыкант не согласился с политикой разделения людей на имеющих QR-код и тех, кто от него отказался.
Илья Легостаев: «При этом Кинчев не отменяет свое право давать нелегальные концерты, на которых будут все равны. Кстати, Кинчевская позиция близка и некоторым иностранным звездам. Эрик Клептон заявил, что его совершенно не устраивает ситуация, в которой ради похода на его концерт от людей требуют не только билет на шоу», - добавил собеседник НСН.
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