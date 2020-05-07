Кулясов: О Победе нужно помнить и без гуляний
Константин Кулясов, Александр Носик, Эдгард Запашный поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Лидер группы «Анимация» поздравил всех с Победой над фашизмом
Константин Кулясов: «Хочу поздравить всех жителей планеты Земля с Днем Победы над фашизмом. В нашей стране этот праздник отмечается 9 мая. К сожалению, больших празднеств и гуляний в этом году не будет. Но, тем не менее, мы все должны об этом дне обязательно помнить. Многие либеральные умы сегодня говорят о том, что давно бы пора забыть, что нашей стране больше нечем гордиться, кроме Победы и полета Гагарина в космос. Я считаю, что это не так. Помнить нужно, обязательно помнить», – отмечает в интервью НСН Константин Кулясов.
Три деда актера Носика строили, воевали и выжили
Александр Носик : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своих дедах. Мой дед по отцу, Бенедикт, несколько раз сбегал со стройки с завода на Урале на фронт. Он был руководителем этой стройки, завод строили заключенные ГУЛАГа. Его ловили из НКВД, и после очередного раза ему сказали, что если он сбежит снова, то он уже будет строителем этого завода, он нужен был в тылу. Свою миссию он выполнил, завод был построен. Второй мой дед, Сергей, был разведчиком, и, выходя в разведвыход, его группа столкнулась с немцами, был бой, и дед подорвал себя и фашистов. Потом по стонам среди раненных его нашли, он выжил. Настоящий герой! Третий мой дед был артиллеристом, воевал, получил контузию, в 1943 году был направлен в Тегеран, он был одним из сотрудников охраны Сталина на Тегеранской конференции. К сожалению, после попал под зачистку НКВД, затем - в ГУЛАГ, но позже был полностью оправдан. Я благодарю своих дедов, я их очень люблю. Я знаю одно, благодаря им и всем остальным, кто был и в тылу, и на фронте, мы выстояли в той чудовищной, жуткой войне и победили. Благодаря им мы живем сейчас», – делится своей историей со слушателями НСН Александр Носик.
Директор Большого Московского цирка поздравил свою бабушку
Эдгард Запашный: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить всех нас и всех ветеранов с годовщиной этого Дня. Дорогие ветераны, большое вам спасибо, спасибо за то, что вы сделали. Спасибо большое всем тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, кто пожертвовал собственной жизнью ради этой великой Победы. Спасибо вам большое, низкий вам поклон! Отдельно я хотел бы поздравить мою бабушку, Людмилу Семеновну, с этим праздником. В возрасте 14 лет она оказалась на фронте, ребенком была санитаром, помогала вытаскивать с поля боя раненных. Бабушка, большое тебе спасибо, ты очень сильная, старалась, помогала нашей стране в этой страшной войне», – рассказывает в беседе с НСН Эдгард Запашный.
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