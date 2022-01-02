Кучеренко: В 2021 году мы пережили самый мощный сетевой сбой
Один из лидеров группы Ундервуд Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер на 100 году.
Максим Кучеренко: «Это случилось в апреле 2021 года. Событие на похоронах собрало всего 30 человек из-за ковид-ограничений. На самом деле, ушел из жизни человек, который собрал в себе всю родственность европейский дворов XX века. В частности Филипп был датским и греческим принцем и также был четвероюродным племянником нашего Николая II. Только вдумайтесь в это!» - пояснил артист.
Опубликован первый в истории гид «Мишлен» по России
В список вошли 69 московских ресторанов, два ресторана получили по две звезды.
Максим Кучеренко : «Это здорово! Это очень классная новость и действительно историческое событие. С конца нулевых годов и по сей день российское ресторанное движение направлено в прогрессивном направлении. Мы, как люди гастролирующие, постоянно присутствуем в ресторанах и наблюдаем рост мастерства. То что «Мишлен» обратил свое внимание на Россию, говорит о признании достоинств ресторанного движения, которое в данный момент является предметом гордости для нас», - отметил музыкант.
В работе Facebook и нескольких дочерних сервисов произошёл крупный сбой
4 октября после 18:30 по московскому времени произошел глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp, Instagram. Не работали как мобильные приложения, так и сайты перечисленных сервисов.
Максим Кучеренко: «Вот такая новость буквально в одну строчку, но всеми нами они была прочувствована! Мы порой забываем, что вся начинка наших гаджетов и электронных устройств - это такой же зависимый от электрорубильников механизм. Этот сбой за сетевую историю был самый мощный, но и не самый горестный», - добавил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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