Кучеренко: В 2021 году мы пережили самый мощный сетевой сбой

Один из лидеров группы Ундервуд Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.

1

Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер на 100 году.

Максим Кучеренко: «Это случилось в апреле 2021 года. Событие на похоронах собрало всего 30 человек из-за ковид-ограничений. На самом деле, ушел из жизни человек, который собрал в себе всю родственность европейский дворов XX века. В частности Филипп был датским и греческим принцем и также был четвероюродным племянником нашего Николая II. Только вдумайтесь в это!» - пояснил артист. 

2

Опубликован первый в истории гид «Мишлен» по России

В список вошли 69 московских ресторанов, два ресторана получили по две звезды.

Максим Кучеренко : «Это здорово! Это очень классная новость и действительно историческое событие. С конца нулевых годов и по сей день российское ресторанное движение направлено в прогрессивном направлении. Мы, как люди гастролирующие, постоянно присутствуем в ресторанах и наблюдаем рост мастерства. То что «Мишлен» обратил свое внимание на Россию, говорит о признании достоинств ресторанного движения, которое в данный момент является предметом гордости для нас», - отметил музыкант.

3

В работе Facebook и нескольких дочерних сервисов произошёл крупный сбой

4 октября после 18:30 по московскому времени произошел глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp, Instagram. Не работали как мобильные приложения, так и сайты перечисленных сервисов.

Максим Кучеренко: «Вот такая новость буквально в одну строчку, но всеми нами они была прочувствована! Мы порой забываем, что вся начинка наших гаджетов и электронных устройств - это такой же зависимый от электрорубильников механизм. Этот сбой за сетевую историю был самый мощный, но и не самый горестный», - добавил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы "Ундервуд"
ТЕГИ:Авторские НовостиСоцсетиЕлизавета II
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