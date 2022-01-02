Кучеренко: В 2021 году мы пережили самый мощный сетевой сбой

Максим Кучеренко : «Это здорово! Это очень классная новость и действительно историческое событие. С конца нулевых годов и по сей день российское ресторанное движение направлено в прогрессивном направлении. Мы, как люди гастролирующие, постоянно присутствуем в ресторанах и наблюдаем рост мастерства. То что «Мишлен» обратил свое внимание на Россию, говорит о признании достоинств ресторанного движения, которое в данный момент является предметом гордости для нас», - отметил музыкант.

