Кортнев: Давайте будем достойны памяти Победы

Дмитрий Мариничев: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить всех с годовщиной этого Великого праздника. Наверное, уже можно смело утверждать, что наше с вами поколение последнее, которое слышало о войне из первых уст. Очень сложно забыть рассказы бабушек о том, как им жилось в оккупации, как они прятались в погребе во время бомбежки. Нельзя не гордиться подвигом своих родных. Мой дед прошел практически всю войну, погиб уже под самое ее окончание. Нельзя передать словами, когда понимаешь, какой подвиг совершил народ. Ты понимаешь, что эти люди, с которыми ты живешь, на своих руках, на своих плечах вынесли все муки ада и прошли через все это с достоинством и честью. Ты начинаешь гордиться и понимать, что нужно сделать все, чтобы подобной трагедии не повторилось. С праздником вас! С Днем великой Победы!», – заявил Дмитрий Мариничев в интервью НСН.

