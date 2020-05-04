Кортнев: Давайте будем достойны памяти Победы
Алексей Кортнев, Светлана Журова, Дмитрий Мариничев поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Лидер группы «Несчастный случай» призвал россиян быть достойными памяти Победы
Алексей Кортнев: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить нас всех с этим Великим праздником. Нет в России семьи, которая была бы непричастна через своих старших родственников, через своих прадедов, прабабушек к этому великому празднику. Это действительно общенациональная радость. И давайте будем достойны памяти своих предков, будем достойны этой победы, тогда и жизнь в нашей стране наладится, станет окончательно счастливой и победоносной», – поздравляет Алексей Кортнев слушателей НСН.
Журова рассказала о значимости «Бессмертного полка»
Светлана Журова: «В рамках проекта «Память Победы» я хотела, во-первых, поздравить всех с годовщиной, которая очень важна для каждого россиянина. В моей семье бабушка была блокадницей, ее вывозили ребенком из блокадного Ленинграда. Дедушка прошел всю войну, дошел до Берлина. Другой дедушка принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. Ребенком я всегда знала, как это важно. И сейчас знаю. Понимаю, что наши дети должны помнить итоги этой войны. Они должны знать о том, как это было. Я очень трогательно отношусь к прекрасной акции «Бессмертный полк». Я рада, что мои дети идут с портретами своих дедов рядом со мной. И мы всей страной, большим «Бессмертным полком» поминаем наших близких. Вечная память погибшим, долгие годы жизни живым», – рассказала Светлана Журова в беседе с НСН.
Мариничев: Нужно сделать все, чтобы не было войны
Дмитрий Мариничев: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить всех с годовщиной этого Великого праздника. Наверное, уже можно смело утверждать, что наше с вами поколение последнее, которое слышало о войне из первых уст. Очень сложно забыть рассказы бабушек о том, как им жилось в оккупации, как они прятались в погребе во время бомбежки. Нельзя не гордиться подвигом своих родных. Мой дед прошел практически всю войну, погиб уже под самое ее окончание. Нельзя передать словами, когда понимаешь, какой подвиг совершил народ. Ты понимаешь, что эти люди, с которыми ты живешь, на своих руках, на своих плечах вынесли все муки ада и прошли через все это с достоинством и честью. Ты начинаешь гордиться и понимать, что нужно сделать все, чтобы подобной трагедии не повторилось. С праздником вас! С Днем великой Победы!», – заявил Дмитрий Мариничев в интервью НСН.
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