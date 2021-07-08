Клюкин: Моргенштерну «влепили» штраф меньше, чем он оставляет чаевых

Продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, музыкальных новостей дня.

1

Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру

Сейчас артист гастролирует с программой «7:0 в мою пользу», приуроченной к 70-летию, которое он отметит 22 июля. 

Андрей Клюкин: «Это самая главная новость, которая шокировала всех меломанов, и я бы даже сказал меломанок! Ну вы помните, что Олег начал отходить от дел постепенно, чтобы не травмировать поклонников. Сначала пропала песня с Ленинградского вокзала про «Москва, звонят колокола!», потом случился скандал на Украине, где в Харькове выпускники академии национальной гвардии танцевали под песню российского артиста «Офицеры». В итоге суд Украины вообще запретил Газманову въезд в страну. Ну а сегодня он и вовсе сказал, что готов закончить свою музыкальную карьеру. Злые языки, конечно, скажут, что Олег Газманов хочет привлечь внимание к своему туру, в который собирается отправиться в ближайшее время. Но я лично уверен, что Олег не такой: сказал, что завяжет - значит, завяжет», - сыронизировал продюсер. 

2

Мосгорсуд признал законным штраф Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Мосгорсуд утвердил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков.

Андрей Клюкин: «Это кстати, не первое заседание Зюзинского суда. В прошлый раз артист попробовал съехать с приговора и перевел стрелки на другого музыканта - Yung Trappa, типа все он пел про наркотики. Тем более, что рэпер уже и так мотнул срок за хранение наркотиков. И, кстати, настоящее имя Yung Trappa – Владислав Ширяев, что в общем дополняет картину. Но это все не "проканало" в Зюзинском суде. И Моргенштерну влепили штраф – 100 тысяч рублей. Думаю, артист очень удивился, что штраф за пропаганду наркотиков меньше, чем он оставляет чаевых в Макдоналдсе», - предположил он.

3

Мэрилину Мэнсону просят дать убежище в Бийске

В сети появилась петиция, в которой общественники требуют предоставить рокеру Мэрилину Мэнсону жилье в Бийске и дать ему российское гражданство. Авторы петиции полагают, что в США пытаются нивелировать заслуги артиста.

Андрей Клюкин: «Я кстати, от себя напомню, что весь этот движ начался с того, что несколько женщин обвинили музыканта в сексуальном насилии. Но я так понимаю, что в Бийске сексуальное насилие не является каким-то там правонарушением», - пошутил собеседник НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Андрей Клюкин
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