Клюкин: Моргенштерну «влепили» штраф меньше, чем он оставляет чаевых

Андрей Клюкин: «Это самая главная новость, которая шокировала всех меломанов, и я бы даже сказал меломанок! Ну вы помните, что Олег начал отходить от дел постепенно, чтобы не травмировать поклонников. Сначала пропала песня с Ленинградского вокзала про «Москва, звонят колокола!», потом случился скандал на Украине, где в Харькове выпускники академии национальной гвардии танцевали под песню российского артиста «Офицеры». В итоге суд Украины вообще запретил Газманову въезд в страну. Ну а сегодня он и вовсе сказал, что готов закончить свою музыкальную карьеру. Злые языки, конечно, скажут, что Олег Газманов хочет привлечь внимание к своему туру, в который собирается отправиться в ближайшее время. Но я лично уверен, что Олег не такой: сказал, что завяжет - значит, завяжет», - сыронизировал продюсер.

