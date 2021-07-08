Клюкин: Моргенштерну «влепили» штраф меньше, чем он оставляет чаевых
Продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, музыкальных новостей дня.
Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру
Сейчас артист гастролирует с программой «7:0 в мою пользу», приуроченной к 70-летию, которое он отметит 22 июля.
Андрей Клюкин: «Это самая главная новость, которая шокировала всех меломанов, и я бы даже сказал меломанок! Ну вы помните, что Олег начал отходить от дел постепенно, чтобы не травмировать поклонников. Сначала пропала песня с Ленинградского вокзала про «Москва, звонят колокола!», потом случился скандал на Украине, где в Харькове выпускники академии национальной гвардии танцевали под песню российского артиста «Офицеры». В итоге суд Украины вообще запретил Газманову въезд в страну. Ну а сегодня он и вовсе сказал, что готов закончить свою музыкальную карьеру. Злые языки, конечно, скажут, что Олег Газманов хочет привлечь внимание к своему туру, в который собирается отправиться в ближайшее время. Но я лично уверен, что Олег не такой: сказал, что завяжет - значит, завяжет», - сыронизировал продюсер.
Мосгорсуд признал законным штраф Моргенштерна за пропаганду наркотиков
Мосгорсуд утвердил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков.
Андрей Клюкин: «Это кстати, не первое заседание Зюзинского суда. В прошлый раз артист попробовал съехать с приговора и перевел стрелки на другого музыканта - Yung Trappa, типа все он пел про наркотики. Тем более, что рэпер уже и так мотнул срок за хранение наркотиков. И, кстати, настоящее имя Yung Trappa – Владислав Ширяев, что в общем дополняет картину. Но это все не "проканало" в Зюзинском суде. И Моргенштерну влепили штраф – 100 тысяч рублей. Думаю, артист очень удивился, что штраф за пропаганду наркотиков меньше, чем он оставляет чаевых в Макдоналдсе», - предположил он.
Мэрилину Мэнсону просят дать убежище в Бийске
В сети появилась петиция, в которой общественники требуют предоставить рокеру Мэрилину Мэнсону жилье в Бийске и дать ему российское гражданство. Авторы петиции полагают, что в США пытаются нивелировать заслуги артиста.
Андрей Клюкин: «Я кстати, от себя напомню, что весь этот движ начался с того, что несколько женщин обвинили музыканта в сексуальном насилии. Но я так понимаю, что в Бийске сексуальное насилие не является каким-то там правонарушением», - пошутил собеседник НСН.
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